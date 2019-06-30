Путін – наш спільний ворог, – грузинська співачка Ніно Катамадзе відмовилася виступати в Росії

Грузинська джазова співачка і композитор Ніно Катамадзе, яка була членом журі в 5 сезоні українського музичного проекту "Х-Фактор", вибачилася за виступ на фестивалі "Садиба Jazz" в Росії та пообіцяла, що це був її останній концерт в РФ. Знаменитість заявила, що "Росія – це окупант, а Путін – спільний ворог".

Про це Катамадзе написала грузинською мовою на своїй сторінці в Facebook.

Читайте також: Антиросійські протести у Грузії: тисячі людей знову вийшли на вулиці – фото та відео

Моє мовчання не означає, що мені було що обдумати і вирішити, я з першої секунди відчуваю те, що і кожен з вас, побачивши Гаврилова в кріслі спікера (грузинського парламенту)... Росія – окупант, Путін – наш спільний ворог!

– заявила Катамадзе.

За її словами, концерт на "Садибі Jazz" був для неї надзвичайно важким. На сцені разом з Ніно виступила 9-річна дівчинка Аріна з Білорусії, яка втратила зір в ранньому віці.

"Найважчий в моєму житті день – 20 червня (в цей день в Грузії почалися протести), і складний концерт – 22 червня, від якого я не відмовилася лише через 9-річну сліпу дівчинку... Ніколи в моєму серці не було зради Батьківщині, ніколи я не співала російською, ніколи не брала участі в профінансованих урядом (РФ) концертах, не брала участі на жодному дні народження російських політиків", – додала грузинська співачка.

Що відомо про антиросійські протести у Грузії?

Акції розпочались увечері 20 червня. Людей обурила поведінка російських політиків. Зокрема, депутат Держдуми РФ від Комуністичної партії сів у парламенті на місце спікера і відкрив засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я російською мовою.

Активісти вимагали від росіян вибачень, згодом – відставки голови грузинського парламенту Іраклія Кобахідзе, очільника МВС Георгія Гахарії та керівника Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі.

Опісля протестувальники штурмували парламент, поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі. Постраждали близько 240 осіб.

Наступного дня мітинги відновились з новою силою. Багатьох активістів затримали, однак це не зупинило протестні настрої. Владі довелось виконати одну із вимог протестантів – голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що піде у відставку.

Окрім того, парламентарі пообіцяли провести наступні парламентські вибори за пропорційною системою із нульовим виборчим бар'єром.

Згодом у МВС відсторонили від виконання службових обов'язків 10 поліцейських, які брали участь у розгоні протестів біля будівлі парламенту 20-21 червня.

Генпрокуратура Грузії відкрила проти них справу за статтею про перевищення службових повноважень із застосуванням насильства під час протестів.

Через кілька днів у Тбілісі міський суд звільнив з-під варти всіх затриманих під час протестів в ніч на 21 червня.

Антиросійські протести у Грузії: дивіться відео