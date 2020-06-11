Реперка Іггі Азалія народила первістка: відома стать дитини
Знаменита реперка Іггі Азалія народила сина. Таке зізнання артистки шокувало її фанатів, адже досі були тільки чутки про вагітність зірки без жодного підтвердження чи фото.
Про первістка 30-річна Іггі Азалія розповіла прихильникам на інстаграм-сторінці. Артистка зізналась, що під час всієї вагітності тримала інформацію про дитину у секреті, бо хоче дати йому приватності, якої в неї, як в зірки, немає. Однак син є частинкою її життя, тому більше приховувати його існування Іггі Азалія не стала.
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У мене є син. Я чекала слушної нагоди, щоб розповісти про це... Я хочу зберегти для нього приватність, але при цьому його поява на світ не має залишатись секретом, – зазначила зіркова матуся.
Жодних деталей про народження сина Іггі Азалія вирішила не надавати. Тому у західних ЗМІ досі не називають ані дати народження первістка реперки, ані його імені.
Що відомо про вагітність Іггі Азалії
Ще у грудні 2019 року журналісти з посиланням на інсайдерів писали, що Іггі Азалія готується вперше стати мамою. Тоді артистка відмовилась коментувати чутки та опублікувала архівне фото в купальнику, щоб відвести підозри. Після цього Іггі Азалія припинила вести блог та насолоджувалась вагітністю.
Наразі невідомо й імені батька новонародженого хлопчика. Ймовірно, ним став репер Playboi Carti. Іггі Азалія мала роман з ним з осені 2018 року, після чого на її безіменному пальці з'явився перстень, що спричинив чутки про заручини. Та чи вийшла заміж співачка і з ким виховуватиме сина – Іггі Азалія не розповідає.