Знаменита реперка Іггі Азалія народила сина. Таке зізнання артистки шокувало її фанатів, адже досі були тільки чутки про вагітність зірки без жодного підтвердження чи фото.

Про первістка 30-річна Іггі Азалія розповіла прихильникам на інстаграм-сторінці. Артистка зізналась, що під час всієї вагітності тримала інформацію про дитину у секреті, бо хоче дати йому приватності, якої в неї, як в зірки, немає. Однак син є частинкою її життя, тому більше приховувати його існування Іггі Азалія не стала.

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У мене є син. Я чекала слушної нагоди, щоб розповісти про це... Я хочу зберегти для нього приватність, але при цьому його поява на світ не має залишатись секретом, – зазначила зіркова матуся.

Жодних деталей про народження сина Іггі Азалія вирішила не надавати. Тому у західних ЗМІ досі не називають ані дати народження первістка реперки, ані його імені.

Що відомо про вагітність Іггі Азалії

Ще у грудні 2019 року журналісти з посиланням на інсайдерів писали, що Іггі Азалія готується вперше стати мамою. Тоді артистка відмовилась коментувати чутки та опублікувала архівне фото в купальнику, щоб відвести підозри. Після цього Іггі Азалія припинила вести блог та насолоджувалась вагітністю.

Наразі невідомо й імені батька новонародженого хлопчика. Ймовірно, ним став репер Playboi Carti. Іггі Азалія мала роман з ним з осені 2018 року, після чого на її безіменному пальці з'явився перстень, що спричинив чутки про заручини. Та чи вийшла заміж співачка і з ким виховуватиме сина – Іггі Азалія не розповідає.