Різдвяний Білий дім: як Меланія Трамп прикрасила резиденцію

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Меланія Трамп прикрасила Білий дім до новорічних свят / Instagram / @flotus

Перша леді США посилено готується до новорічних свят. Меланія Трамп зробила святковий декор у Білому домі, який показала на приголомшливих фото та відео.

Президентське подружжя США повернулось до своєї резиденції 2 грудня. Дональд і Меланія Трамп провели День подяки у власному гольф-клубі Мар-а-Лаго, що у Флориді. Свято знаменита пара влаштувала з сином Берроном, а після вікенду повернулась до виконання своїх обов'язків. 

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Та не встигла Меланія Трамп відпочити після перельоту, як вже похизувалась у мережі результатами своєї роботи. Перша леді у білосніжній сукні та пальті обійшла будівлю Білого дому і перевірила різдвяний декор кімнат. На інстагарм-сторінці вона поділилась ефектними відео та фото, які вже встигли підкорити її прихильників. 

На кадрах видно, що у ялинкових прикрасах переважають білі кольори. Окрім цього, Меланія Трамп врахувала заяви хейтерів, зробивши акцент на патріотизмі. У святковому декорі можна побачити маленькі американські прапори та стрічки, які гармонійно виглядають з іншими різдвяними іграшками, та зменшену копію Білого дому з підсвіткою. 

Дух Америки сяє в Білому домі,
– написала Меланія Трамп, оголосивши тему декору. 

Цікаво, що перша леді США замовила одразу кілька ялинок, прикраси для кожної з яких Меланія Трамп проєктувала спільно з помічниками. А от в залі, де зазвичай президентське подружжя зустрічає високопосадовців, знаменита американка зробила квітковий декор. Червоними бутонами прикрасили камін та стіл, що виглядало дуже святково. 

Різдвяний декор Білого дому
Різдвяний декор Білого дому / Instagram / @flotus

Меланія Трамп прикрасила резиденцію
Меланія Трамп прикрасила резиденцію / Instagram / @flotus

Патріотичний декор Білого дому
Патріотичний декор Білого дому / Instagram / @flotus

Зменшена копія Білого дому
Зменшена копія Білого дому / Instagram / @flotus

Перша леді США щороку починає підготування до Різдва заздалегідь. Святкову тематику Меланія Трамп затвердила ще у липні 2019 року. Саме відтоді її команда працювала над новорічним декором Білого дому, а в час відсутності президентського подружжя прикрасила всю резиденцію. Меланія Трамп ніколи не бере участі у декоруванні, однак завжди перевіряє готовність кожної зали до новорічних свят. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Меланія Трамп Новорічні свята
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