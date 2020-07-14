До України намагався потрапити російський актор Антон Пампушний. Чоловік прилетів до Києва з Франкфурта та не міг пояснити мету свого візиту. Виявилось, раніше актор мав зйомки в окупованому Криму, що і стало причиною заборони для в'їзду.

Як повідомляє Держприкордонслужба на офіційному сайті, актору заборонили в'їзд в Україну на 3 роки. Його ім'я вирішили не розсекречувати додавши, що спробу потрапити в столицю він здійснив 13 липня, а заборону в паспорті поставили після того, як дізнались, що росіянин знімався у пропагандистському фільмі "Балканський рубіж". Стрічку частково фінансував уряд РФ, а зйомки проходили в окупованому Криму.

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Під час розмови з прикордонниками Антон Пампушний не визнавав, що відвідував анексований півострів. Однак на сторінці в інстаграмі зіркового росіянина було кілька фото, які свідчили про зворотне. Окрім зйомок фільму "Балканський рубіж", Антон Пампушний був гостем російського фестивалю в 2019 році.



Російський актор Антон Пампушний в окупованому Криму / Фото Держприкордонслужба

Що відомо про фільм "Балканський рубіж"

Стрічка є спільним проєктом Сербії та Росії. За сюжетом, у 1999 році російські військові начебто провели спецоперацію, щоб захистити Косово від НАТО. Пропагандистський фільм містить перекручені факти з історії, тому його показ заборонений на території України.

Самі ж зйомки бойовика проходили здебільшого в Росії. Однак локаціями для фільму "Балканський рубіж" також стали міста Сербії та анексованого Криму. Прем'єра стрічки пройшла у 2019 році, а головні ролі там виконали Антон Пампушний, Гоша Куценко, Мілош Бікович, Равшана Куркова, Гойко Мітич та Роман Курцин.

Та Пампушний став не єдиною зіркою фільму, кому заборонили в'їзд в Україну. У серпні 2019 року Мілош Бікович заявляв, що також не може потрапити до Києва через заборону українських прикордонників.