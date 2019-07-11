Розкішна Ірина Шейк знялася для глянцю у бездоганних образах: стильні фото моделі

Відома російська модель Ірина Шейк, яка давно живе і працює у США, постала на цифровій обкладинці американської версії журналу Harper's Bazaar. Улюблена модель багатьох дизайнерів знялася в обрах від британської марки Burberry.

Нові фото та відео, на яких розкішна Ірина Шейк позує невимушено і досить впевнено, представники американської цифрової версії Harper's Bazaar опублікували на сторінці в Instagram.

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Спокуслива модель позувала перед камерою в образі впевненої кокетки – на ній була чорна міні-сукня з об'ємною спідницею з тюлю. Спокусливості додали оголені ключиці Ірини Шейк, які вона засвітила через опущені рукави плаття. На її довгих струнких ногах були колготки в трендовий горох і строгі туфлі-човники.

Я не ця жорстка модель, яка сидить там і хоче виглядати бездоганно. Я не ідеальна. В мене бувають погані дні шкіри і погані дні волосся. Іноді я не подібна на модель. Я просто справжня людина,

– написали цитату Ірини Шейк під її фото.



Ірина Шейк / Instagram / @harpersbazaarus

Для другого образу модель позувала у більш стриманому образі – спідниця-плісе, сорочка з коміром, а поверх тренч від її улюбленого бренду Burberry.



Ірина Шейк / Instagram / @harpersbazaarus