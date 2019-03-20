Джамала засветила лицо своего сына на семейном фото

Певица Джамала в который раз привлекла внимание к своему первенцу – 1-летнему Эмиру-Рахману. Популярная певица показала семейное фото с сыном, на котором засветила его лицо.

Ежегодно в мире отмечают День счастья, который приходится на 20 марта. Вероятно, Джамала следит за календарем, поэтому решила поздравить всех поклонников с таким особым праздником.

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"Сегодня международный День счастья! Вы знали? Будьте счастливы каждый день, не только сегодня", – написала Джамала в Instagram.

Но не милое поздравление привлекло немалое внимание СМИ, а фото, которое артистка опубликовала. На снимке она счастливо позировала со своим годовалым сыном Эмиром-Рахманом. Мальчик не смотрел в камеру, отвернув голову в сторону. Однако на снимке видно его лица, что порадовало всех поклонников.

Ранее в Instagram-Stories Джамала впервые показала лицо своего сына. Сделала она это символично, на 8 марта.



Джамала показала лицо своего сына / Instagram / @jamalajaaa