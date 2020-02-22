Победители Евровидении-2020 от Украины – Go_A: видео выступления и текст песни "Соловей"
22 февраля состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2020. По результатам голосования членов жюри и зрителей победу одержала малоизвестная киевская группа Go_A. Уже в мае исполнители отправятся в Роттердам, чтобы достойно представить нашу страну на международном конкурсе.
В финале Нацотбора Евровидения-2020 победителем стал коллектив Go_A, который представит Украину на песенном конкурсе. По результатам голосования они получили максимальное количество баллов – 12. Это едва ли не впервые мнение судей и зрителей сошлось и лидеры конкурса были безоговорочными. За победу боролись еще 5 участников: KRUTЬ, JERRY HEIL, David Axelrod, KHAYAT и TVORCHI.
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Участники группы Go_A еще в прямом эфире признались, что пошли на риск, выбрав украиноязычную песню "Соловей". Однако именно этномотивы трека и необычайный вокал солистки коллектива Екатерины Павленко помогли им одержать победу в Нацотборе. Кроме этого, в своем обращении к зрителям музыканты растрогали весь зал.
Дорогая Украина, мы с группой Go_A рискнули и спели на Нацотборе Евровидения песню на украинском языке. Хоть все и говорили, что это делать не нужно. Мы считаем, что украинский язык должен звучать и теперь слово за вами,
– обратилась к зрителям участница Go_A.
В этом году в каждом полуфинале было по 8 участников. По результатам баллов от судей и зрителей в финал Нацотбора прошло по трое участников из каждого полуфинала. Членами жюри Национального отбора-2020 стали: певец и композитор Андрей Данилко, певица Тина Кароль, генеральный продюсер "ТАВР Медиа", куда входят 6 радиостанций (ХітFM, Русское Радио Украина, Radio ROKS, KISS FM, радио RELAX, Мелодия FM Виталий Дроздов.
Победители Нацотбора на Евровидение-2020 – группа Go_A: смотрите видео выступления
Также журналисты Lifestyle 24 подготовили для вас текст трека, который больше всего понравился украинским слушателям.
Группа Go_A – "Соловей": текст песни
Ой ходила я в долину
По червоную калину,
Ой ходила я в долину
По червоную калину.
Назбирала квіточок,
Заплітала в віночок,
Заплітала в віночок,
Руту і барвіночок.
А до мене Ванюша
Із-за гаю поспіша,
А до мене Ванюша
Ти Катруся хороша!
Мила моя Катруся
Я з тобою люблюся,
Я з тобою люблюся,
Поки не зна матуся.
Соловей, соловей не співай раненько.
А мені на серденьку знов не веселенько.
Соловей, соловей ой як мені бути.
Вміла його полюбити – не вміла забути.
Якби я того не знала,
Я б з тобою не гуляла.
Не ходила долину,
Не ламала б калину.
Я з тобою люблюся,
Поки не зна матуся,
А як узна матуся, то розійдемося.
Соловей, соловей не співай раненько.
А мені на серденьку знов не веселенько.
Соловей, соловей ой як мені бути.
Вміла його полюбити – не вміла забути.