Jerry Heil презентовала дебютный альбом: слушать онлайн

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Jerry Heil презентовала дебютный альбом
Jerry Heil презентовала дебютный альбом / Кадр из видео к композиции "Хостел монстрів"

Украинская певица Jerry Heil (Яна Шамаева) представила на ютуб-канале свой первый альбом "Я Яна". В альбом вошли 8 композиций.

В альбом "Я Яна" вошли песни:

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  1. "Хостел монстрів"
  2. "Білі Кроси"
  3. "Хукабар"
  4. "Кубіки Рубіка"
  5. "Пйана жінка"
  6. "Вільна каса"
  7. "Натверкай"
  8. "Охрана отмєна"

На цифровых площадках премьера альбома Jerry Heil состоится 4 октября. В тот же день в Киеве состоится первый сольный концерт певицы.

Кто такая Jerry Heil?23-летняя восходящая звезда украинского шоу-бизнеса. С 2012 года певица создавала кавер-композиции на хиты известных звезд и выкладывала видео на ютуб. А потом начала писать и собственные песни. Известность получила весной 2019 года благодаря песне "Охрана отмєна", которую сегодня на ютубе прослушали более 12 миллионов раз.

Смотрите видео Jerry Heil на песню "Пйана жінка":

 

Смотрите видео Jerry Heil на песню "Кубіки рубіка":

 

Смотрите видео Jerry Heil на песню "Хукабар":

 

Смотрите видео Jerry Heil на песню "Хостел монстрів":

Смотрите видео Jerry Heil на песню "Білі кроси":

 
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Теги: Новости Украины Новости LifeStyle LifeStyle Музыка
Источник: 24 канал
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