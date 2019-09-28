Jerry Heil презентовала дебютный альбом: слушать онлайн
Украинская певица Jerry Heil (Яна Шамаева) представила на ютуб-канале свой первый альбом "Я Яна". В альбом вошли 8 композиций.
В альбом "Я Яна" вошли песни:
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- "Хостел монстрів"
- "Білі Кроси"
- "Хукабар"
- "Кубіки Рубіка"
- "Пйана жінка"
- "Вільна каса"
- "Натверкай"
- "Охрана отмєна"
На цифровых площадках премьера альбома Jerry Heil состоится 4 октября. В тот же день в Киеве состоится первый сольный концерт певицы.
Кто такая Jerry Heil?23-летняя восходящая звезда украинского шоу-бизнеса. С 2012 года певица создавала кавер-композиции на хиты известных звезд и выкладывала видео на ютуб. А потом начала писать и собственные песни. Известность получила весной 2019 года благодаря песне "Охрана отмєна", которую сегодня на ютубе прослушали более 12 миллионов раз.
Смотрите видео Jerry Heil на песню "Пйана жінка":
Смотрите видео Jerry Heil на песню "Кубіки рубіка":
Смотрите видео Jerry Heil на песню "Хукабар":
Смотрите видео Jerry Heil на песню "Хостел монстрів":
Смотрите видео Jerry Heil на песню "Білі кроси":
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