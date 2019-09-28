Jerry Heil презентовала дебютный альбом: слушать онлайн

Украинская певица Jerry Heil (Яна Шамаева) представила на ютуб-канале свой первый альбом "Я Яна". В альбом вошли 8 композиций.

Смотрите видео: Jerry Heil представила ироничный клип к песне #ВІЛЬНА КАСА

"Хостел монстрів" "Білі Кроси" "Хукабар" "Кубіки Рубіка" "Пйана жінка" "Вільна каса" "Натверкай" "Охрана отмєна"

На цифровых площадках премьера альбома Jerry Heil состоится 4 октября. В тот же день в Киеве состоится первый сольный концерт певицы.

Кто такая Jerry Heil?23-летняя восходящая звезда украинского шоу-бизнеса. С 2012 года певица создавала кавер-композиции на хиты известных звезд и выкладывала видео на ютуб. А потом начала писать и собственные песни. Известность получила весной 2019 года благодаря песне "Охрана отмєна", которую сегодня на ютубе прослушали более 12 миллионов раз.

Смотрите видео Jerry Heil на песню "Пйана жінка":

Смотрите видео Jerry Heil на песню "Кубіки рубіка":

Смотрите видео Jerry Heil на песню "Хукабар":

Смотрите видео Jerry Heil на песню "Хостел монстрів":

Смотрите видео Jerry Heil на песню "Білі кроси":