Королева Летиция посетила монаршую семью Великобритании в роскошном платье

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Королева Летиция
Королева Летиция / Getty Images

Испанская королева прибыла с официальным визитом в Лондон накануне, 13 марта. Ее Величество Летиция выбрала для встречи с принцем Чарльзом красивое платье в цветочный принт.

Жена короля Испании Филиппа VI прибыла в Великобританию с целью стать гостьей культурного события. В Национальной галерее Лондона открылась выставка "Соролья: испанский мастер света". На светское мероприятие прибыл также принц Чарльз, который радушно приветствовал члена королевской испанской семьи.

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Для культурного мероприятия, на котором присутствовал член правящей семьи Великобритании, королева Летиция засветилась в роскошном платье с цветочным принтом. К слову, в сети ее выход начали сравнивать с недавним выходом Кейт Миддлтон.

Королева Летиция выбрала зеленое платье длины миди с синими цветами, которые были очерчены тонкими красными линиями. Это добавило контраст и стало "изюминкой" ее наряда. Чтобы дополнить свой образ, испанская королева выбрала замшевые туфли-лодочки на каблуках и синий клатч.

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Королева Летиция / Getty Images

Королева Летиція і принц Чарльз
Королева Летиция и принц Чарльз / Getty Images

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Теги: Мода LifeStyle Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
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