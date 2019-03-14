Королева Летиция посетила монаршую семью Великобритании в роскошном платье
Испанская королева прибыла с официальным визитом в Лондон накануне, 13 марта. Ее Величество Летиция выбрала для встречи с принцем Чарльзом красивое платье в цветочный принт.
Жена короля Испании Филиппа VI прибыла в Великобританию с целью стать гостьей культурного события. В Национальной галерее Лондона открылась выставка "Соролья: испанский мастер света". На светское мероприятие прибыл также принц Чарльз, который радушно приветствовал члена королевской испанской семьи.
Читайте также: Джордж и Амаль Клуни посетили прием в Букингемском дворце: волшебные фото
Для культурного мероприятия, на котором присутствовал член правящей семьи Великобритании, королева Летиция засветилась в роскошном платье с цветочным принтом. К слову, в сети ее выход начали сравнивать с недавним выходом Кейт Миддлтон.
Королева Летиция выбрала зеленое платье длины миди с синими цветами, которые были очерчены тонкими красными линиями. Это добавило контраст и стало "изюминкой" ее наряда. Чтобы дополнить свой образ, испанская королева выбрала замшевые туфли-лодочки на каблуках и синий клатч.
Королева Летиция / Getty Images
Королева Летиция и принц Чарльз / Getty Images