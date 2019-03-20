Леся Никитюк вернулась к съемкам после госпитализации в Египте: фото

Популярная телеведущая Леся Никитюк вернулась к активным съемкам. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, отметив, что чувствует себя значительно лучше после лечения.

Как известно, во время отдыха в Египте Леся Никитюк не только наслаждалась солнцем и райскими пейзажами, но и имела неприятный инцидент. Телеведущей резко стало плохо, поэтому она обратилась за помощью к медикам. После капельниц в местной больнице Леся Никитюк вернулась в Киев и лаконично рассказала о состоянии своего здоровья.

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Мне уже лучше. Спасибо всем, кто волновался! Обнимаю! – обратилась к поклонникам Леся Никитюк.

Сейчас телеведущая вернулась к активным будням. Леся Никитюк похвасталась участием в проекте "Кто против блондинок?", где она получила главную роль. Звезда уже приступила к съемкам и призналась, что создается впечатление, будто они начались уже очень давно.

Кроме этого, телеведущая успела встретиться с дизайнером Андре Таном. Во время общения Леся Никитюк получила от модельера подарок: стильные солнцезащитные очки с его новой коллекции. В красном пиджаке на голое тело и с таким брендовым аксессуаром украинка очень напоминала поп-диву Бейонсе.