Леся Никитюк вернулась к съемкам после госпитализации в Египте: фото

148 Читати новину українською
Леся Никитюк перед съемками "Кто против блондинок?"
Леся Никитюк перед съемками "Кто против блондинок?" / Instagram / @lesia_nikituk

Популярная телеведущая Леся Никитюк вернулась к активным съемкам. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, отметив, что чувствует себя значительно лучше после лечения.

Как известно, во время отдыха в Египте Леся Никитюк не только наслаждалась солнцем и райскими пейзажами, но и имела неприятный инцидент. Телеведущей резко стало плохо, поэтому она обратилась за помощью к медикам. После капельниц в местной больнице Леся Никитюк вернулась в Киев и лаконично рассказала о состоянии своего здоровья.

Читайте также: Леся Никитюк попала под капельницу: фотодоказательство

Мне уже лучше. Спасибо всем, кто волновался! Обнимаю! – обратилась к поклонникам Леся Никитюк.

Сейчас телеведущая вернулась к активным будням. Леся Никитюк похвасталась участием в проекте "Кто против блондинок?", где она получила главную роль. Звезда уже приступила к съемкам и призналась, что создается впечатление, будто они начались уже очень давно.

Кроме этого, телеведущая успела встретиться с дизайнером Андре Таном. Во время общения Леся Никитюк получила от модельера подарок: стильные солнцезащитные очки с его новой коллекции. В красном пиджаке на голое тело и с таким брендовым аксессуаром украинка очень напоминала поп-диву Бейонсе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

blog_ava
День весеннего равноденствия 2019: чем особенный, ритуалы и что нельзя делать в этот день
сегодня
39983
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Леся Никитюк Египет
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День весеннего равноденствия 2019: дата и точное время
сегодня 11:00 День весеннего равноденствия 2019: дата и точное время
3198
День весеннего равноденствия 2019: чем особенный, ритуалы и что нельзя делать в этот день
сегодня 09:00 День весеннего равноденствия 2019: чем особенный, ритуалы и что нельзя делать в этот день
39983
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
19 марта 17:52 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
1503
Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
19 марта 16:01 Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
1793
Ланнистеры, Старки или Баратеоны: кто вы из "Игры престолов"
19 марта 12:52 Ланнистеры, Старки или Баратеоны: кто вы из "Игры престолов"
3014
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук