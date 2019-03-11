Ты моя кенгуруша, – Дан Балан посвятил Тине Кароль нежное послание

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Тина Кароль и Дан Балан
Тина Кароль и Дан Балан / Instagram / @tinakarol_fantina

Симпатию молдавского певца и нового тренера "Голоса страны 9" к украинской диве Тины Кароль заметили еще с первого эфира "слепых прослушиваний". С каждым выходом нового выпуска Дан Балан удивлял королеву чем-то новым. На "вокальных боях" он оставил ей мягкую игрушку и записку с милым посланием.

В предыдущем эфире "Голоса страны 9" Дан Балан назвал Тину Кароль "кенгурушой" из-за ее платья с большими накладными карманами. Похоже, певцу понравилось так называть нежную и чувственную Тину Кароль, поскольку новый эфир начался с подарка и милых слов в адрес певицы.

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После представление звездных тренеров Тина Кароль обнаружила на своем кресле маленькую мягкую игрушку в виде кенгуру и записку. Поп-дива не скрывала от зрителей содержания, которое содержался в послании, поэтому вслух прочитала то, что написал для нее Дан Балан.

Ты моя кенгуруша,
– написал молдавский певец.

 

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Теги: Голос страны 9 сезон смотреть онлайн LifeStyle Тина Кароль Дан Балан
Источник: LifeStyle 24
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