Звезда "Дневников вампира" Йен Сомерхолдер сменил имидж: первое фото

13 Читати новину українською
Актер Йен Сомерхолдер сменил имидж
Актер Йен Сомерхолдер сменил имидж / www.upi.com

Голливудский актер Йен Сомерхолдер, известный по участию в сериале "Дневники вампира" (The Vampire Diaries), решил кардинально изменить имидж. Новой прической он похвастался на официальной странице в Instagram.

40-летний Йен Сомерхолдер не боится избавляться от имиджа обольстительного вампира, который помог ему получить мировую славу. Это голливудский красавец доказал, несколько изменив свою прическу.

Читайте также: Певица Кончита Вурст эпатировала в новом образе: фото и видео

Перед камерами он предстал с новой стрижкой: Йен Сомерхолдер побрил голову у ушей, что придало ему дерзости. Позировал актер в ванной комнате у зеркала. На его лице виднелась легкая щетина, которая выглядела довольно грубо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений iansomerhalder (@iansomerhalder)

Пока неизвестно, нужна ли смена имиджа для какого-то проекта знаменитости. Однако не все поклонники Йена Сомерхолдера одобрительно отозвались о новой прическе голливудского красавца. Немало подписчиков блога отметили, что его образ в "Дневниках вампира" был идеальным, а кое-кто даже назвал смену имиджа "преступлением против роскошных волос".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений iansomerhalder (@iansomerhalder)

 

blog_ava
Главные новости 26 марта: загранпаспорта России для украинцев, Зайцева обжаловала приговор суда
сегодня
2855
Теги: LifeStyle Голливуд Красота
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Топ-5 роскошных вышиванок в гардеробе Ольги Сумской
сегодня 09:37 Топ-5 роскошных вышиванок в гардеробе Ольги Сумской
55
Начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
26 марта 16:01 Начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
13384
От официанта до владельца люксового бренда: история создания Gucci
26 марта 13:00 От официанта до владельца люксового бренда: история создания Gucci
Юлія Турелик 83
Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
26 марта 09:03 Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
Олена Кандяк 918
Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
25 марта 19:02 Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
18712
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук