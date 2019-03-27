Звезда "Дневников вампира" Йен Сомерхолдер сменил имидж: первое фото

Голливудский актер Йен Сомерхолдер, известный по участию в сериале "Дневники вампира" (The Vampire Diaries), решил кардинально изменить имидж. Новой прической он похвастался на официальной странице в Instagram.

40-летний Йен Сомерхолдер не боится избавляться от имиджа обольстительного вампира, который помог ему получить мировую славу. Это голливудский красавец доказал, несколько изменив свою прическу.

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Перед камерами он предстал с новой стрижкой: Йен Сомерхолдер побрил голову у ушей, что придало ему дерзости. Позировал актер в ванной комнате у зеркала. На его лице виднелась легкая щетина, которая выглядела довольно грубо.

Пока неизвестно, нужна ли смена имиджа для какого-то проекта знаменитости. Однако не все поклонники Йена Сомерхолдера одобрительно отозвались о новой прическе голливудского красавца. Немало подписчиков блога отметили, что его образ в "Дневниках вампира" был идеальным, а кое-кто даже назвал смену имиджа "преступлением против роскошных волос".