Відома британська модель Демі Роуз продовжує розбурхувати уяву користувачів мережі. Вона вкотре поділилася пікантною світлиною, на якій продемонструвала пишні оголені сідниці.

25-річна британка знає, як привернути увагу до своєї особистості та ледь не щодня робить це. На її еротичні публікації з нетерпінням чекає більш, ніж 14-мільйонна армія прихильників. Демі незволікає зі спекотними дописами і вони кожного дня з'являються на її особистій сторінці в інстаграмі.

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Демі Роуз перебуває на карантині і поширює в мережі кадри з домашніх фотосесій та ділиться архівними знімками. Вона не втрачає жодної нагоди, що похизуватися своїми спокусливими формами. На черговій світлині, яка з'явилася у її фотоблогу зірка вкотре показала їх .

Модель позує на фоні безмежного блакитного океану та яскравих зелених пальм. Вона зображена на балконі фешенебельного готельного номера. В руках знаменитість тримає червоні троянди.

Демі одягнена у мінібікіні червого кольору із рюшами на бюстгальтері. Таке вбрання оголило та гарно підкреслило її апетитні сідниці. Красуня-брюнетка вклала розкішне довге волосся рівно, а на обличчі зробила фірмовий макіяж з коричневим блиском на губах.



Сексапільна Демі Роуз в червоному купальнику / Instagram / @demirose