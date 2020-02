Селена Гомес знялася в провокативній зйомці для глянцю: еротичні кадри

Американська співачка Селена Гомес стала зіркою нового номеру Dazed, де приміряла декілька дуже пікантних та відвертих образів.

Автором фотографій стала Brianna Capozzi, яка спеціалізується на подібних фотоісторіях. Стилістка Emma Wyman одягнула Селену у найрізноманітніші речі у стилі 80-х, які підкреслювали її фігуру та пишні груди, що виглядали з-під глибоких декольте. Провокативні позування співачки, які рідко собі дозволяє артистка, додали перчинки фотографіям.

Селена Гомес для Dazed / Фото: Brianna Capozzi, Dazed

В інтерв’ю для видання Селена Гомес розповіла про постійну боротьбу з депресією і панічними атаками, які є побічними ефектами хвороби вовчак, однак вимагають окремого лікування. Втім зірка переконана, що це її лише загартовує і робить сильнішою.

"Є речі, які краще б зі мною не траплялися взагалі. Але без них я б не стала прикладом і підтримкою для тих людей, яким довелося пройти через те ж саме. Саме із цієї причини я і зважилася на написання пісні Lose You To Love Me – я сподівалася, що вона допоможе багатьом людям зцілитися і зрозуміти, що вони не самотні зі своїми проблемами. З випуском цієї пісні я також відпустила те, що так довго зберігала в своїй душі. Тому я вдячна долі за всі нехороші глави в моєму житті. Я стала набагато сильнішою і мужньою", – зазначила Селена.

Селена Гомес – Lose You To Love Me: дивіться відео онлайн

Що відомо про депресію Селени Гомес?Вперше про проблеми з психічним здоров'ям Селени Гомес ЗМІ почали говорити ще на початку 2018 року. Журналісти дізнались, що в лютому артистка пройшла двотижневий курс лікування від депресії. Фанати та іноземні видання пов'язували це з низкою проблем, які супроводжують артистку впродовж останніх 1,5 роки: розставання з її коханим виконавцем The Weeknd, відновлення та черговий розрив стосунків з Джастіном Бібером та хвороба під назвою "вовчок", через яку вона була змушена погодитись на трансплантацію нирки.