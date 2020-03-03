"Спіймати Кайдаша": на екрани вийшли 1 і 2 серія комедійного серіалу

На телеканалі "СТБ" стартував довгоочікуваний комедійний серіал "Спіймати Кайдаша". 1 та 2 епізоди вже встигли розсмішити кіноманів. Що відомо про новий серіал та чому його варто переглянути – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Комедійний серіал "Спіймати Кайдаша" став адаптацією знаменитої повісті Івана Нечуя-Левицького. Режисеркою сучасного інтерпретації твору виступила Наталка Ворожбит, найбільш відома за кінострічками "Кіборги" та "Дике поле". Саме вона майстерно показала кумедну історію української сім'ї, що складається з 8 головних героїв. Хронологічно вона охопила період з 2005 до 2014 року.

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Перша серія серіалу "Спіймати Кайдаша" – сюжет

У дебютній серії, яка вийшла на екрани 2 березня 2020 року, Лаврін повертається додому з армії. Особливо на нього чекає мама – Маруся Кайдашиха, яка готує для сина чималий бенкет. Їй допомагає сусідка Таня, яка прийшла не так куховарити, як спостерігати за старшим сином господині Карпом. Однак прояви симпатії дівчини він оминає увагою. Тоді Таня наважується на сміливий крок та пропонує Карпу жити з нею. Але, виявляється, хлопець вже закоханий у Мотрю, яка приїхала з навчання у Богуславі та має намір повернутись у місто, щоб реалізуватись як бухгалтер.

Карпу у 1 серії "Спіймати Кайдаша" легше полагодити будь-яку машину, аніж розібратись у жіночій психології. Адже привернути увагу Мотрі йому не вдається. Від розпачу Карпо навіть перестав їсти. А поки старший брат мучиться від кохання до неприступної дівчини, Лаврін зваблює не одну красуню. Та чим обернуться його витівки – дивіться в 1 серії "Спіймати Кайдаша".

Дивіться тизер до 1 серії "Спіймати Кайдаша": відео

Друга серія серіалу "Спіймати Кайдаша" – сюжет

А вже у 2 серії "Спіймати Кайдаша" на родину чекає весілля. Карпо упродовж літа зустрічався з норовливою Мотрею та наважився створити з дівчиною сім'ю. Та от сім'я дівчини не в захваті від такого рішення, адже Карпо часто потрапляє в неприємності та зчиняє бійки. І Кайдаші не хочуть терпіти витівки майбутньої невістки. Перші суперечки виникають щодо святкування весілля та частування гостей. Чи зможуть родичі домовитись – глядачі побачать вже у серіалі.

Дивіться тизер до 2 серії "Спіймати Кайдаша": відео

Головні актори серіалу "Спіймати Кайдаша":

Омелько Кайдаш – Віктор Жданов

Марія Кайдаш – Ірина Мак

Карпо – Тарас Цимбалюк

Лаврін – Григорій Бакланов

Мотря – Антоніна Хижняк