Співачка Анастасія Приходько вийшла заміж: весільні фото

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Анастасія Приходько вийшла заміж
Анастасія Приходько вийшла заміж / www.facebook.com

Українська співачка Анастасія Приходько вийшла заміж. Про це знаменитість повідомила у соціальних мережах, опублікувавши весільні фото.

На своїй сторінці в Facebbok Приходько показала знімки у весільній сукні. Наразі лише відомо, що чоловіка ексспівачки звати Олександр.

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"Ми це зробили, ура!" – заявила у соціальних мережах Анастасія.

Додамо, понад три роки Анастасія Приходько жила разом з бізнесменом з Абхазії Нурі Кухілаві, від якого у 2010 році вона народила дочку Нану. У 2012 році артистка обвінчалася з Кухілаві, але офіційно шлюб не був зареєстрований. У 2013 році ЗМІ повідомляли, що жінка вийшла заміж за іншого чоловіка, а у 2015 році народила йому сина.

Нагадаємо, минулого року Анастасія Приходько потрапила у низку скандалів. До прикладу, у кінці жовтня 2018 вона оголосила про рішення приєднатися до команди Тимошенко і вже буквально за тиждень "засвітилася" в ефірі популярної програми. Тут вона зуміла продемонструвати не найкраще розуміння політичної ситуації та змусила глядачів сподіватися, що це було "її перше та останнє інтерв’ю у ролі політика". Так, екс-співачка не змогла відповісти чи не на жодне запитання ведучої стосовно нової програми партії, членом якої збирається стати. Крім того, вона була переконана, що Юлія Тимошенко не має власного бізнесу, а розкішне життя може собі дозволити, бо "вона дуже умна".

Також співачка запевнила, що "кредити МВФ Юлією Володимирівною були сплачені у 2012 році". На запитання ведучої, хто їй таке сказав, співачка без роздумів відповіла – "я".

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Анастасія Приходько Зіркові весілля
Джерело: LifeStyle 24
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