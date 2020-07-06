Українська телеведуча Оля Фреймут рідко хизується в мережі відвертими фото, віддаючи перевагу скромним та вишуканим аутфітам. Але новий образ не на жарт розбурхав мережу.

Автором пікантного фото стала Яна Токарчук. Проникливе чорно-біле фото на своїй інстаграм-сторінці залишила сама Оля Фреймут. 38-річна жінка приміряла на собі лише один чорний брючний костюм елітного французького бренду Chloé. Широкі штани-кльош з високою талією чудово підкреслювали стрункість ведучої, а довгий жакет сексуально прикривав її оголені груди.

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Ведуча напівприсядки позувала у фотостудії на тлі білого фотофону, закинувши одну руку над головою, та сконцентрувала свій погляд в об'єктив камери.

"Старомодне фото на плівку", – так підписала знімок Оля Фреймут.



Сексуальна Ольга Фреймут / Instagram / @freimutolia

Незважаючи на ретро-стиль, фото вийшло неймовірно атмосферним, що встигли відзначити користувачі інстаграму: "Українські жінки...", "Кайф", "Як же стильно та естетично", "Олю, ви неймовірна жінка".

Нагадаємо, що раніше Оля Фреймут зізнавалась, як почуває себе у 38 років та що змінилось у її житті.