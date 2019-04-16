Страсний тиждень-2019: що можна їсти

Великий піст 2019 розпочався 11 березня і триватиме до 27 квітня. Найстрогішим вважається останній тиждень перед закінченням посту, який називається страсним.

Під час Великого посту суворо заборонені продукти, які містять м’ясо, рибу, птицю, яйця. Не можна вживати молочні продукти, а також шоколад, макарони, білий хліб, соління, прянощі і алкоголь. Страсний тиждень цього року триває з 21 до 27 квітня. Протягом цих семи днів потрібно особливо дотримуватися посту.

Ми підготували для вас меню, яким варто харчуватися у страсний тиждень 2019.

Читайте також: Великий піст 2019: що можна їсти та що не треба робити

Страсний понеділок

У понеділок можна їсти сирі овочі та фрукти, а також хліб, мед і горіхи. Рекомендується їсти один раз на добу – ввечері.

Страсний вівторок

Так само як і попередній день, дозволено сирі фрукти та овочі, мед, горіхи та хліб. Бажано їсти лише ввечері.

Страсна середа

Можна також їсти хліб, овочі та фрукти, холодну сиру їжу без олії.

Чистий четвер

У цей день дозволяється їсти гарячу рослинну їжу з олією двічі на день.

Страсна п’ятниця

У страсну п’ятницю взагалі утриматися від прийому їжі.

Велика Субота

У суботу можна один раз на день поїсти гарячої рослинної їжі, але без олії.

Великодня неділя

У неділю, 27 квітня, на Великдень, знімаються всі обмеження на прийом їжі.