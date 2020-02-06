Стрітення Господнє: дата і головні традиції та прикмети цього свята

Щороку християни 15 лютого відзначають свято Стрітення Господнього, яке відноситься до дванадцяти найважливіших свят у церковному календарі. У 2020 році Стрітення Господнє припадає на суботу.

Історія свята

Зі старослов’янської мови назва Стрітення означає "радість" та "зустріч". Саме цього дня новонароджений Ісус зустрівся з праведником Симеоном, коли Діва Марія з Йосипом прийшли на 40-ий день після його народження в Єрусалимський храм.

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По Старому Завіту – жінці, яка народила хлопчика, впродовж 40 днів було заборонено входити в храм. А коли цих 40 днів мине, то варто принести Господу вдячну й очисну жертву. В знак подяки – однорічне ягнятко, а на відпущення гріхів – голуба. Якщо сім'я була бідною, замість ягняти жертвували двох голубів.



Радісна зустріч Симеона з Ісусом

Старець Симеон, який мав жити, поки не зустріне Месію, одразу ж заявив, що малюк – син Божий. Пророчиця Анна підтвердила, що бачить перед собою майбутнього спасителя людського роду. За легендою, Симеон прожив 360 років. Він був одним з 72 книжників, які в III столітті до н.е. за велінням єгипетського царя Птолемея II переклали Біблію з єврейської на грецьку.

Традиції Стрітення Господнього

У свято Стрітення Господнього в храмах проводяться богослужіння. Християни цього дня освячують церковні свічки. Вважається, що такі свічки захищають оселю від блискавки та грому.



Стрітенська свічка наділена цілющою силою

Якщо на вулиці страшна негода, то господарі оселі мають запалити свічку і прочитати молитву. Запалювати стрітенську свічку можна також в інших випадках:

якщо у світі відбуваються природні катаклізми;

якщо недалеко від будинку почалася пожежа;

якщо під час пологів у породіллі з'являються труднощі;

якщо людина помирає, то запалюють свічку, щоб спокійніше покинути цей світ.

Також на Стрітення святять воду, яка має цілющі властивості. Стрітенською водою натирають хворе місце і вірять, що цілюща вода допоможе. Цю воду також п’ють, якщо усередині щось болить. За повір'ям, стрітенська вода допомагає від "пристріту", нею кроплять й напувають худобу, щоб не хворіла, а також окроплюють її під час першого вигону на пасовисько.

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Прикмети на Стрітення Господнє

У народі кажуть, що на Стрітення Господнє зустрічається зима і весна. Зима вирушає туди, де була весна, а весна – туди де була зима. По дорозі вони зустрічаються та сперечаються між собою.



Цього дня зустрічаються дві пори року

Хто перемагає у суперечці, той ще залишиться на цих землях господарювати. За повір'ям, якщо до вечора потеплішає, то виграло літо і скоро прийде тепло. Якщо ввечері стане холодніше, то зима на деякий час затримається.

– Тиха погода в цей день віщує добрий урожай поля і роїння бджіл.

– На Стрітення тепло і сонячно – чекайте на теплу весну.

– Якщо на Стрітення падає сніг – весна буде пізньою і холодною.

– На Стрітення капає вода зі стріхи – зима ще довго протримається.

– Під стріхами бурульки – до доброго урожаю кукурудзи.

– Вітер на Стрітення – до врожаю плодових дерев.

– Якщо на деревах лежить іній – вродять добре гречка і картопля.