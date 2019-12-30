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Світлана Лобода повністю оголилась для провокативного відео: 18+

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Світлана Лобода повністю оголилась / Instagram / @lobodaofficial

Співачка Світлана Лобода, яка гастролює та отримує премії в Росії, вкотре шокувала прихильників епатажним відео. Артистка представила у мережі так зване mood-відео, в якому постала перед камерою повністю голою.

Еротичний ролик зірка розмістила на офіційній інстаграм-сторінці. На кадрах видно, як Світлана Лобода у блакитній мінісукні та накидці сексуально позує на коні, який виглядає як єдиноріг. Пікантності кадрам додавали звабливі рухи, які артистка виконувала під свою нову пісню "Мира мало". 

Дивіться також: Світлана Лобода знялася у новому кліпі Rammstein на пісню Frau & Mann

Однак на цьому провокація від Світлани Лободи не завершилась. Всередині відео вона осідлала коня без будь-якого одягу. Інтимні місця епатажна співачка прикривала руками, або вдало обраною позою. Окрім цього, оператори повернули камеру в бік прожектора, тому глядачі зможуть побачити оголений силует співачки. 

Вже у дописі Світлана Лобода зізналась, що це її особливий сюрприз прихильникам до Нового року. За її словами, автором відео був знаменитий кліпмейкер Алан Бадоєв. Спершу планувалась звичайна фотосесія, яка переросла в сексуальне відео. 

Трішки ельфійської казки вам в новорічну стрічку. Ось таке ніжне mood-відео "Мира мало" вийшло з фотосесії,
– поділилась Світлана Лобода. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Цікаво, що Алана Бадоєв нещодавно відзначився ще однією гучною роботою. Для гурту KAZKA він створив еротичне та провокативне відео до пісні "Палала". За сюжетом, оголені чоловіки витягали з рота солістки Олександри Заріцької нитки, якими "розшивали" тіла інших моделей. 

Дивіться спокусливий кліп KAZKA до пісні "Палала": відео 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Світлана Лобода Еротика
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