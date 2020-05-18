Таки не разом: Браян Остін Грін натякнув про розлучення з Меган Фокс

Голлівудські актори Браян Остін Грін та Меган Фокс після 10 років шлюбу вирішили розлучитись. Досі ці чутки не мали підтвердження від подружжя, однак днями репортери таки знайшли своєрідні докази.

Папараці Just Jared сфотографували Браяна Остіна Гріна на вулицях Лос-Анджелеса. Актор ішов додому з кавою, тому журналісти могли побачити відсутність його обручки на пальці. Та фото стали тільки одним із доказів розриву.

До теми: Меган Фокс та Браян Остін розійшлися після 10 років шлюбу, – ЗМІ

У день народження Меган Фокс, яке пройшло 16 травня, Браян Остін Грін опублікував фото метеликів. А вже у дописі натякнув на те, що його кохана вирішила будувати особисте життя з іншим.

"Врешті-решт метеликам набридає сидіти на одній квітці, вони починають задихатися. Навколо них – величезний світ, і вони хочуть випробувати його", – написав актор у мережі.

Що відомо про розлучення Гріна та Фокс

Ще у квітні 2020 року у західних ЗМІ з'явились перші чутки про розлади у стосунках 34-річної Меган Фокс та 46-річного Браяна Остіна Гріна. За словами інсайдерів, зірки живуть у різних маєтках: акторка переїхала з дітьми у Малібу, водночас як її чоловік залишився в Лос-Анджелесі.

Та якщо чоловік проводить карантин наодинці, то Меган Фокс вже знайшла заміну коханому. За неофіційною інформацією, вона закрутила роман з 30-річним репером Колсоном Бейкером, з яким вже встигла засвітитись перед камерами фотографів.

Megan Fox Hanging Out with Machine Gun Kelly Amid Marriage Trouble Rumors https://t.co/RfKr1dRmlz — TMZ (@TMZ) May 17, 2020

Врятувати свою сім'ю від розлучення Браян Остін Грін та Меган Фокс намагаються з 2015 року. Ще тоді, за даними джерел західних ЗМІ, вони хотіли понести документи до суду, однак їм завадила третя вагітність акторки Тоді Браян та Меган дали один одному останній шанс, щоб налагодити все. Чому парі все ж не вдалось зберегти шлюб, наразі невідомо.