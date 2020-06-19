Комік та телеактор опублікував романтичне відео з дружиною Вікторією, на якому подружжя станцювало під дощем. Ролик підкорив мережу та не залишив байдужими зіркових колег Юрія Ткача, а вальс оцінила навіть балерина Катерина Кухар.

Суддя гумористичного проєкту "Ліга сміху" не приховує свою родину від камер та часто публікує сімейні кадри на особистій сторінці в інстаграмі. Зіркою блогу Юрія Ткача зазвичай є донька Єлизавета, проте цього разу шквал обговорення викликало відео з дружиною Вікторією.

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Зі стартом літнього сезону в актора розпочалися зйомки ситкому "Одного разу під Полтавою", тому часу на відпочинок з близькими вкрай бракує. Юрій Ткач доводить: коли поряд з тобою кохана людина, місце та погодні умови стають другорядними. Так, під потужною зливою він станцював з дружиною посеред дороги, не приховуючи свого захоплення нею.

Кайфувати можна всюди, було б з ким,

– наголосив Юрій Ткач.

Реакція зіркових колег

Менше ніж за добу відео танцю під дощем підірвало мережу. Його переглянули майже 400 тисяч користувачів інстаграму. Прихильники зірки були в захваті від романтичного вчинку подружжя, який не оминули увагою навіть зіркові колеги коміка.

Так, справжній резонанс викликав коментар балерини Катерини Кухар, яка судила Юрія Ткача в проєкті "Танці з зірками". Вона залишила під відео смайлик з закоханими очима. Актор Гарік Бірча процитував рядки зі своєї пісні "Мокрі і закохані", а лідер гурту "СКАЙ" Олег Собчук написав: "Клас".



Реакція зірок на танець Юрія Ткача з дружиною під дощем / Скриншот з соцмереж