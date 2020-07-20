Поступово організатори нового сезону "Танців з зірками" розсекречують зіркових учасників шоу. Третьою зіркою стала Санта Дімопулос – колишня учасниця гурту "ВІА Гра" та знаменита модель.

Естафету вона отримала від Надії Мейхер. Не зволікаючи, Санта Дімопулос записала відеозвернення та повідомила, що вийде на паркет у новому сезоні "Танців з зірками". Відповідний ролик розмістили на офіційній сторінці телепроєкту.

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Перед глядачами Санта Дімопулос постала у ліжку. Зірка кілька разів змінила вбрання, зробивши ролик у стилі популярної соцмережі Tik Tok. А от естафету красуня передала актору Тарасу Цимбалюку, добре відомому українцям за серіалами "Спіймати Кайдаша", "Кріпосна", "Село на мільйон", а також фільмом "Чорний ворон". Чи погодиться він стати учасником нових "Танців з зірками", наразі невідомо.

Хто вже став учасником "Танців з зірками 2020"

Наразі організатори розважального проєкту запустили #танціззіркамиchallenge, в якому один за одним глядачі дізнаються імена учасників шоу. Поки вийти на паркет зголосились Олег Винник та Надія Мейхер. Артист вирішив не приховувати, що за головний кубок буде змагатись з хореографом та знаменитою танцівницею Оленою Шоптенко.

Оцінювати виступи учасників будуть судді. У 2020 році крісла експертів "Танців з зірками" зайняли Влад Яма, Катерина Кухар та Григорій Чапкіс.