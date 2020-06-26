Українська співачка TAYANNA випустила довгоочікуваний музичний альбом "Жіноча сила", у який увійшло 5 пісень. Перший сингл з альбому вона представила нещодавно, а інші 4 пісні презентувала лише зараз. Всі вони – про ту внутрішню енергію та силу жінки, яка криється в кожної представниці прекрасної статі.

Новий ЕР "Жіноча сила" став четвертим мініальбомом TAYANNA, який вона присвятила сильним жінкам. Його темою стала цілюща жіноча сила, наповнена молитвами, настроєм, силою віри і великим бажанням. Про вихід нової платівки артистка повідомила на своїй інстаграм-сторінці 26 червня. Фанати першими змогли почути нові пісні ще вночі о 00:00.

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"Жіноча сила" – це мотивація для нас – прекрасних жінок. На цей раз я писала про різні життєві моменти, які вимагають пробудження нашої внутрішньої сили. В кожній пісні є особлива місія: допомагати жінкам насолоджуватися їх прекрасним життям,

– зазначила співачка.

У альбом увійшло 5 хітів: "Жіноча сила", "Ейфорія", "100 днів", "Плачу і сміюся" та "Вийди на світло". TAYANNA розповіла, що хотіла створити ритмічні хіти, аби люди змогли відчути емоційну силу музики на собі.

"Кожен альбом пишу, перебуваючи в різних відтінках стану кохання. Для мене процес створення нового музично матеріалу – ціла подорож, свого роду маленьке життя, яке проживаю від пісні до пісні. Перш ніж слухач почує те, що створювалося протягом року, постійно зазнавало змін. І, здавалося б, коли все готово, я вирішила круто повернути на 360 градусів і змінити концепт платівки. Головним критерієм відбору пісень було серце і те, як воно стукає під час прослуховування. Мені хотілося створити такі композиції, щоб людина відчувала на собі емоційну силу музики, яка часом буквально бере за душу, занурює тебе в стан ейфорії від акорду до акорду", – поділилась TAYANNA.