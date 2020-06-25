24-річна американська модель як ніхто інша знає, як підкорити аудиторію соціальних мереж. Кендалл Дженнер позує у найсексуальніших образах, які акцентують на її приголомшливій фігурі та провокують уяву прихильників.

Навіть попри карантин Кендалл Дженнер зуміла випустити лінійку косметики спільно з сестрою Кайлі та знятися у новій фотосесії для японського видання Vogue. Проте модель не забуває й про розвиток інстаграм-блогу й наповнює сторінку пікантними кадрами, які стабільно збирають понад 5 мільйонів лайків.

Для того, аби наробити шуму в мережі, зірці непотрібна армія стилістів та візажистів. Таке апетитне тіло, яке має Кендалл Дженнер, не зрівняється з жодними фешн-локаціями та брендовими вбраннями.

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На нових фото модель позує у своєму ліжку в спальні з тьмяним світлом. Для постільних кадрів вона обрала відвертий комплект білизни тигрового принту. На Кендалл Дженнер бюстгальтер, який підкреслює її спокусливі груди, та стринги, які лише виділяють струнку тендітну талію та іреальні стегна.

Й без того еротичний образ зірка доповнила довгими рукавичками з тигровим принтом та штучним хутром. У ліжку Кендалл Дженнер дала волю своїй сексуальності й позувала в пікантних позах, а її довге каштанове волосся спокусливо спадало на ідеальне тіло.



Кендалл Дженнер у тигровому бікіні / Фото Instagram / @kendalljenner



Кендалл Дженнер у тигровому бікіні / Фото Instagram / @kendalljenner



Кендалл Дженнер у тигровому бікіні / Фото Instagram / @kendalljenner