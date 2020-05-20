Тіна Кароль оголила груди у сексуальному піджаку: гарячі фото

Знаменита співачка Тіна Кароль розбурхала мережу новим фото. На звабливому кадрі артистка позувала в піджаку, в якому оголила свої пишні груди.

Знімками вона поділилась із прихильниками на інстаграм-сторінці. Тіна Кароль постала перед камерою у білосніжному штанному костюмі, який є трендом сезону. Артистка зробила свій образ спекотним, не одягнувши спідньої білизни. Відтак всі глядачі могли помилуватись оголеними пишними грудьми артистки.

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Тіна Кароль у сексуальній зйомці / Instagram / @tina_karol

Інше фото Тіна Кароль вирішила зробити розмитим, що тільки додало сексуальності кадру. Співачка позувала на фоні чорної стіни, тому фото мали контрастні акценти та виглядали дуже стильно.



Тіна Кароль без білизни / Instagram / @tina_karol

Артистка вирішила залишити таємницею, для якого проєкту вона зробила пікантне фото. Однак звабливі знімки вже встигли наробити галасу в блозі Тіни Кароль. Близько 60 тисячі людей вподобали світлини, а сотні з них залишили на сторінці кумирки компліменти. "Найкрасивіша жінка на планеті", "Неймовірна жінка", "Як красиво!", "Чекаємо тепер допис від Дана. Жартую. Дуже красива", – написали користувачі мережі під знімками.