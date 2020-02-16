Тіна Кунакі похизувалася сексуальною фігурою в купальнику: пікантне фото

Французька модель Тіна Кунакі ніжиться на сонячних пляжах Бразилії. Разом із запальною Тіною відпочиває її чоловік актор Венсан Кассель. Зіркове подружжя радує прихильників спекотними кадрами.

Днями Тіна Кунакі опублікувала оголені знімки з відпочинку, а тепер поділилася з підписниками в інстаграмі відвертою фотографією в бікіні. Модель вкотре продемонструвала свою вишукану фігуру.

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Тіна Кунакі позує на одному з пляжів Бразилії, спершись на пальму. Позаду неї неймовірна краса – безмежний океан.

Тіна одягнута в чорний купальник, який підкреслює спокусливі форми знаменитості. Її волосся мокре, вкладене назад. Ідеальна засмага гармонійно поєднується з образом моделі. Особливого шарму додає її пристрасний погляд.



Тіна Кунакі на пляжі Бразилії / Instagram / @tinakunakey

Пропонуємо переглянути добірку гарячих кадрів пристрасної Тіни Кунакі.



Тіна Кунакі в басейні / Instagram / @tinakunakey



Пристрасна Тіна Кунакі в купальнику оранжевого кольору/ Instagram / @tinakunakey



Модель Тіна Кунакі на пляжі / Instagram / @tinakunakey



Тіна Кунакі на пляжі під час заходу сонця / Instagram / @tinakunakey