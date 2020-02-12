Тіна Кунакі засвітила інтимні зони грудей у новій фотографії
Французька модель Тіна Кунакі взяла участь у спільній фотосесії разом зі своїм чоловіком-актором Венсаном Касселем. Подружжя знімалось для маловідомого журналу 7000magazine.
Наразі на інстаграм-сторінці видання 7000magazine з'явилось лише два поодиноких знімки пари: харизматичного Венсана, що обіперся на руки та сексуальної Тіни, яка продемонструвала свої груди у мокрій майці.
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Венсан Кассель для 7000magazine / Instagram / @tinakunakey
Схоже, знімок був зроблений на морському узбережжі, можливо, Бразилії, де нещодавно придбав нерухомість Кассель. Саме там любить перезимовувати європейську зиму Венсан і Тіна з донькою Амазоні.
Тіна Кунакі для 7000magazine / Instagram / @tinakunakey
Сама ж модель зізналась, що редакцією нового випуску журналу зайнялась вона, тому з часом, сподіваємось, можна буде побачити ще більше пікантних світлин.