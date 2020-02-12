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Тіна Кунакі засвітила інтимні зони грудей у новій фотографії

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Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey

Французька модель Тіна Кунакі взяла участь у спільній фотосесії разом зі своїм чоловіком-актором Венсаном Касселем. Подружжя знімалось для маловідомого журналу 7000magazine.

Наразі на інстаграм-сторінці видання 7000magazine з'явилось лише два поодиноких знімки пари: харизматичного Венсана, що обіперся на руки та сексуальної Тіни, яка продемонструвала свої груди у мокрій майці. 

До теми: Молода матуся Тіна Кунакі показала ідеальні форми на бразилійському острові

венсан кассель
Венсан Кассель для 7000magazine  / Instagram / @tinakunakey

Схоже, знімок був зроблений на морському узбережжі, можливо, Бразилії, де нещодавно придбав нерухомість Кассель. Саме там любить перезимовувати європейську зиму Венсан і Тіна з донькою Амазоні. 

тіна кунакі
Тіна Кунакі для 7000magazine / Instagram / @tinakunakey

Сама ж модель зізналась, що редакцією нового випуску журналу зайнялась вона,  тому з часом, сподіваємось, можна буде побачити ще більше пікантних світлин.

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Автор: Надія Біленко
Теги: Еротика Новини LifeStyle LifeStyle Тіна Кунакі
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