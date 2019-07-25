У білосніжній сукні та з ідеальною зачіскою: Меланія Трамп розпочала підготовку до Різдва

1533 Читать новость на русском
Меланія Трамп приміряла білу сукню
Меланія Трамп приміряла білу сукню / Instagram / @flotus

Якщо всі люди починають готуватись до Різдва на початку грудня, то у Білому домі цей процес стартує ще в сезон літніх відпусток. Меланія Трамп показала, як відбувається обговорення декору зі стилістами.

На своїй сторінці в Instagram перша леді США, за традицією, прозвітувала перед американцями щодо виконаної роботи. Меланія Трамп зізналась, що вже розпочала планування та вибір декору до Різдва. Допомагають їй у цьому помічники та запрошені стилісти, які провели першу зустріч з нею у Білому домі. 

Читайте також: Меланія Трамп засвітила стильну сукню під час жалобного заходу: фото

"Різдвяне планування розпочалося у Східному крилі Білого дому. Я з нетерпінням чекаю на мить, коли зможу поділитися нашим остаточним баченням цієї унікальної традиції", – написала Меланія Трамп.

На зустріч зі стилістами перша леді прийшла у приголомшливій білій сукні. До елегантного вбрання розкішна Меланія підібрала світлі туфлі-човники, які додали вишуканості її образу. І хоч цей вихід був буденним, а представницю білого дому бачили тільки її помічники, дружина Дональда Трампа зробила голлівудські локони та улюблений макіяж smokey eyes. Виглядала Меланія більш, ніж розкішно. 

Меланія Трамп у Білому домі
Меланія Трамп у Білому домі / Instagram / @flotus

Перша леді США готується до Різдва
Перша леді США готується до Різдва / Instagram / @flotus

Меланія Трамп у Вашингтоні
Меланія Трамп у Вашингтоні / Instagram / @flotus

Наразі невідомо, яким буде декор Білого дому під час різдвяно-новорічних свят. Щороку тематика прикрас змінюється і ніколи не повторюється. Так, у грудні 2018 року було оголошено, що свято пройде у стилі "Американських цінностей". Меланія Трамп обрала головні кольори різдвяних прикрас – червоний. синій та золотий. Кожен зал присвятили важливим людям і датам в історії США.

Дивіться відео: як прикрасили Білий дім до Різдва у 2018 році

 

blog_ava
Померла "Міс Європа-2014" та блогер Діяна Мілойковіч: відома причина
25 липня
7387
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Меланія Трамп Різдво
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Мята: "Дуже важко знайти хіт, який піде в народ"
25 липня 19:39 Мята: "Дуже важко знайти хіт, який піде в народ"
276
Більше емоцій: фанати додали реалістичності героям "Король Лев" як з оригінального мультфільму
25 липня 12:39 Більше емоцій: фанати додали реалістичності героям "Король Лев" як з оригінального мультфільму
886
Бінді Ірвін: прихильниця дикої природи і спадкоємиця справи батька
24 липня 20:22 Бінді Ірвін: прихильниця дикої природи і спадкоємиця справи батька
662
Андріана: "Потрібно усе робити за власними відчуттями, усім не догодиш"
24 липня 19:38 Андріана: "Потрібно усе робити за власними відчуттями, усім не догодиш"
537
Дженніфер Лопес – 50: секрети зірки, які допомагають їй зберегти сексуальність
24 липня 14:38 Дженніфер Лопес – 50: секрети зірки, які допомагають їй зберегти сексуальність
Юлія Михайлова 1570
Новини
Більше новин
Залиште відгук