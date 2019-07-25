У білосніжній сукні та з ідеальною зачіскою: Меланія Трамп розпочала підготовку до Різдва

Якщо всі люди починають готуватись до Різдва на початку грудня, то у Білому домі цей процес стартує ще в сезон літніх відпусток. Меланія Трамп показала, як відбувається обговорення декору зі стилістами.

На своїй сторінці в Instagram перша леді США, за традицією, прозвітувала перед американцями щодо виконаної роботи. Меланія Трамп зізналась, що вже розпочала планування та вибір декору до Різдва. Допомагають їй у цьому помічники та запрошені стилісти, які провели першу зустріч з нею у Білому домі.

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"Різдвяне планування розпочалося у Східному крилі Білого дому. Я з нетерпінням чекаю на мить, коли зможу поділитися нашим остаточним баченням цієї унікальної традиції", – написала Меланія Трамп.

На зустріч зі стилістами перша леді прийшла у приголомшливій білій сукні. До елегантного вбрання розкішна Меланія підібрала світлі туфлі-човники, які додали вишуканості її образу. І хоч цей вихід був буденним, а представницю білого дому бачили тільки її помічники, дружина Дональда Трампа зробила голлівудські локони та улюблений макіяж smokey eyes. Виглядала Меланія більш, ніж розкішно.



Меланія Трамп у Білому домі / Instagram / @flotus



Перша леді США готується до Різдва / Instagram / @flotus



Меланія Трамп у Вашингтоні / Instagram / @flotus

Наразі невідомо, яким буде декор Білого дому під час різдвяно-новорічних свят. Щороку тематика прикрас змінюється і ніколи не повторюється. Так, у грудні 2018 року було оголошено, що свято пройде у стилі "Американських цінностей". Меланія Трамп обрала головні кольори різдвяних прикрас – червоний. синій та золотий. Кожен зал присвятили важливим людям і датам в історії США.

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