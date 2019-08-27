У спокусливому червоному купальнику: Оля Полякова похизувалася стрункою фігурою

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Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic

За кілька днів до осені Оля Полякова вирішила пригадати свою відпустку, яку вона провела на морі. Струнка українська співачка поділилася архівним фото у купальному костюмі, на якому змогла засвітити свої красиві форми тіла.

Оскільки літня відпустка Олі Полякової завершилася кілька тижнів тому, все, що їй залишається за кілька днів до осені – це публікувати світлини з моря на сторінці в Instagram.

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Проте, як зазначила українська поп-діва, вона не сумує за літом і не рекомендує цього робити своїм прихильникам, адже в житті є інші речі, через які можна нервувати.

Паритися (хвилюватися, – LifeStyle 24) з приводу того, що літо проходить не варто, життя проходить – ось це засідка,
– написала Оля Полякова.

На фото спокуслива співачка позувала сидячи на білому шкіряному дивані на фоні моря. Вона спокусливо підняла ногу, а також повернулася до камери боком, аби краще підкреслити свою тонку талію. Незважаючи на те, що на ній був суцільний купальник, їй вдалося відмінно похизуватися своєю стрункістю.

Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Оля Полякова
Джерело: LifeStyle 24
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