Чи не всі вагітні моделі за кордоном влаштовують еротичні фотосесії на останніх термінах пологів. Підтримала тенденцію і українська співачка Джамала.

У блозі вагітна артистка опублікувала кілька фото, які встигли розбурхати мережу. Джамала одягнула чорне боді з прозорими мереживними вставками. Вбрання підкреслило округлий живіт артистки, на що звернули увагу всі її прихильники.

Спекотно: Оголена Елізабет Герлі показала, як приймає ванну

Ще більшої сексуальності чорно-білим кадрам додавала локація зйомки. Джамала позувала у прозорому вбранні у ванній, наповненій водою.



Джамала влаштувала спекотну фотосесію / Фото Instagram / @jamalajaaa

Вагітна Джамала / Фото Instagram / @jamalajaaa

Про другу вагітність Джамала оголосила наприкінці лютого 2020 року. Та очікування на появу другої дитини не змусили артистку вести менш активний спосіб життя. Щодня на карантині вона вражає прихильників знімками у нових вбраннях та онлайн-концертами. Окрім цього, вона залюбки влаштовує музичні розваги зі своїм 2-річним сином Еміром-Рахманом.

Які зірки робили еротичні фото під час вагітності

У США, як і в Україні, набули шаленої популярності еротичні зйомки під час вагітності. Зіркові матусі залюбки приміряли відверті вбрання для фотосесії. Дженна Деван, Ешлі Грем, Ciara та Іскра Лоуренс відзначились найспекотнішими світлинами за час вагітності. Переконайтесь у цьому в невеличкій фотодобірці.