Вагітна Джамала зізналася, що її лякає завершення карантину: у чому причина

Популярна виконавиця невдовзі стане мамою вдруге. Останні місяці вагітності Джамали збіглися у часі з карантином в Україні. Уряд поступово пом'якшує обмеження, а громадяни невдовзі повернуться до повноцінного життя. Проте перспектива післякарантинних реалій лякає співачку.

Попри послаблення обмежень та заборон, Джамала не поспішає залишати власну квартиру та розуміє, що в умовах пандемії на ній подвійна відповідальність за своє життя та життя майбутнього малюка. В інстаграм-профілі зірка опублікувала нові фото та зізналася, що побоюється завершення карантину.

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Артистка усвідомлює, що українцям, як і громадянам багатьох держав по всьому світу, доведеться звикати до нових післякарантинних реалій. Вона наголошує, що люди пристосовуються до всього, проте життя після пережитого спалаху коронавірусу вже не буде таким, як до пандемії. Джамала поцікавилася думкою фоловерів, проте не стала приховувати, що її "трохи лякає вихід у світ".

Роздуми співачка доповнила світлинами з домашньої зйомки. Вона постала у чорній сукні вільного крою з об'ємними рукавами, підкресливши атласним поясом чималий округлий живіт. Вагітна Джамала з легким макіяжем та укладкою усміхалася у світлі сонячних променів та радо демонструвала на камеру зміни свого тіла.



Вагітна Джамала підкреслила округлий живіт в чорній сукні / Фото: Instagram / @jamalajaaa



Вагітна Джамала позує в чорній сукні / Фото: Instagram / @jamalajaaa

Нагадаємо, що після послаблення карантинних обмежень співачка таки встигла насолодитися кавою в одній з кав'ярень Києва, яка належить її чоловікові Бекіру Сулейманову. Джамала влаштувала прогулянку столицею у сукні-сорочці довжини міді та фіолетових кросівках.