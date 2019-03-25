Велике повернення: гурт Lama презентував ритмічний трек після творчої паузи

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Гурт Lama презентував ритмічний трек "Дим"
Гурт Lama презентував ритмічний трек "Дим" / Facebook / @lamaukraine

Майже рік минув з часу останнього синглу колективу Lama, який очолює співачка Наталя Дзеньків. Та після творчої паузи музиканти здивували своїх прихильників, презентувавши ритмічний трек із назвою "Дим".

За словами солістки гурту Наталії Дзеньків, це не єдиний сюрприз, який Lama готує для своїх прихильників. Невдовзі колектив випустить студійний альбом, а вже у квітні планується презентація кліпу до пісні "Дим".

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Автором запального треку виступила вокалістка колективу. Наталія Дзеньків зізналась, що прагнула створити пісню, яка б з легкістю запам'ятовувалась слухачам.

"На перший погляд, я намагалася написати драйвовий трек, досить просту пісню з гарною мелодикою, приспів якої легко б запам'ятовувався. Тому, можливо, використання слова "курив" може здатися досить дивним. До речі, під час написання синглу мене намагалися відговорити від використання цієї алегорії, але я наполягала на своєму. Думаю, після виходу кліпу всі зрозуміють, що я мала на увазі", – розповіла Наталія Дзеньків. 

Нову композицію український гурт Lama оприлюднив на офіційному YouTube-каналі. Сама ж прем'єра треку відбулась 25 березня в ефірі популярної радіостанції Люкс ФМ.

Слухайте нову пісню гурту Lama – "Дим": аудіо

 

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Теги: LifeStyle Новини України Новини LifeStyle Музика
Джерело: LifeStyle 24
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