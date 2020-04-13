Від коронавірусу помер британський актор Тім Брук-Тейлор

Кількість жертв пандемії коронавірусу невпинно зростає. Днями представники комедійного актора Тіма Брука-Тейлора заявили, що він помер від COVID-19. На час смерті йому було 79 років.

Як повідомляє ВВС, Тім Брук-Тейлор помер у неділю, 12 квітня. Причиною стали ускладнення, які викликав коронавірус. Небезпечну недугу, від якої потерпає весь світ, медики діагностували в Тіма Брука-Тейлора незадовго до смерті.

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На новину про втрату вже відреагував його колега – Білл Одді. З Тімом Бруком-Тейлором та Гремом Гарденом він виступав у комедійно-музичному тріо The Goodies, який і прославив зірок на весь світ.

"Він був веселою, товариською, великодушною людиною, з якою я із захватом працював. Аудиторія вважала його не тільки веселим, але й чарівним… Ніхто не міг носити ті костюми чи робити небезпечні трюки, як Тім. Я знаю, що це боляче, тому що він часто плакав. Вибач, Тімбо", – написав Білл Одді.



Від коронавірусу помер актор Тім Брук-Тейлор / The Guardian

Як відомо, кар'єра Тіма Брука-Тейлора тривала понад 60 років. Ще студентом він виступав у складі The Goodies та заснував власне шоу, яке мало шалену популярність у Великобританії. Транслювали випуски комедійного проєкту з 1970 до 1982 років.

Дивіться фрагмент виступу The Goodies: відео

За офіційними даними, Велика Британія входить до десятки країн із найбільшими показниками інфікування коронавірусом. Станом на 13 квітня там зафіксовано понад 84 тисячі хворих. Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли понад 10,6 тисячі людей.