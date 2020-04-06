24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

Від коронавірусу померла акторка Лі Ф'єрро – зірка фільму "Щелепи"

- Читать новость на русском
Померла акторка Лі Ф'єрро / Кадр з фільму

Голлівудська акторка Лі Ф'єрро померла від ускладнень, спричинених коронавірусом. На час смерті їй було 91.

Як повідомляє Deadline, останні роки Лі Ф'єрро жила у будинку для літніх людей у штаті Огайо. Саме там акторка поскаржилась на погане самопочуття та за лічені дні померла. 

Читайте також: В Італії помер знаменитий дизайнер Серджіо Россі: ймовірна причина – COVID-19

Лі Ф'єрро відома у Голлівуді за участю у фільмі Стівена Спілберга "Щелепи". Акторка зіграла там роль місіс Кінтнер – невтішної матері хлопчика, який став першою жертвою нападу акул. У 1987 році Лі Ф'єрро повернулась на екрани у кінострічці "Щелепи 4". 


Лі Ф'єрро померла від коронавірусу / Global Newsshot

Станом на 6 квітня на коронавірус захворіли 1 227 196 людей. Від ускладнень, які спричинив COVID-19, померли 69 568 інфікованих. Статистика щодня змінюється, адже не всі люди дотримуються умов карантину та не дослухаються до порад ВООЗ. Очолюють невтішний рейтинг США, де зафіксовано вже понад 336 тисяч хворих на коронавірус. 

Скільки людей захворіло на коронавірус

Дані: Worldometers

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Втрати Коронавірус COVID-19 Голлівуд LifeStyle
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 10:40 Коронавірус в Росії: майже 1000 нових випадків за добу
Лікування 158157
сьогодні , 10:47 Принц Гаррі не отримає американське громадянство: у чому причина
Новини шоу-бізнесу 1877
сьогодні , 09:41 Співачка Pink розповіла про симптоми коронавірусу в трирічного сина: Джеймсон дуже хворий
Новини шоу-бізнесу 1517
сьогодні , 07:30 Італійський доброволець: Україна – це щось чисте, справжнє. Це – істинна Європа
Новини України 22911
сьогодні , 10:40 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Новини шоу-бізнесу 111726
сьогодні , 09:31 Під Москвою розбився блогер і порноактор з України Павло Петель: деталі та фото
Новини шоу-бізнесу 6112
сьогодні , 08:30 6 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Традиції 1214
сьогодні , 12:05 Благовіщення 2020 в Україні: дата, традиції та прикмети
Традиції 32819
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:40 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик
сьогодні 10:10 Англійська для початківців: які фільми можна переглянути на карантині
Юлія Михайлова
5 квітня 20:21 Фільми 2020 року, які не можна пропустити
Уляна Журба
5 квітня 10:40 "Найкрасивіша дівчинка" святкує 19-річчя: якою сьогодні є французька модель Тілан Блондо
Юлія Девда
4 квітня 12:36 Українська легенда за океаном: найкращі пісні Квітки Цісик

Новини
Більше новин
Залиште відгук