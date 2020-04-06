Від коронавірусу померла акторка Лі Ф'єрро – зірка фільму "Щелепи"

Голлівудська акторка Лі Ф'єрро померла від ускладнень, спричинених коронавірусом. На час смерті їй було 91.

Як повідомляє Deadline, останні роки Лі Ф'єрро жила у будинку для літніх людей у штаті Огайо. Саме там акторка поскаржилась на погане самопочуття та за лічені дні померла.

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Лі Ф'єрро відома у Голлівуді за участю у фільмі Стівена Спілберга "Щелепи". Акторка зіграла там роль місіс Кінтнер – невтішної матері хлопчика, який став першою жертвою нападу акул. У 1987 році Лі Ф'єрро повернулась на екрани у кінострічці "Щелепи 4".



Лі Ф'єрро померла від коронавірусу / Global Newsshot

Станом на 6 квітня на коронавірус захворіли 1 227 196 людей. Від ускладнень, які спричинив COVID-19, померли 69 568 інфікованих. Статистика щодня змінюється, адже не всі люди дотримуються умов карантину та не дослухаються до порад ВООЗ. Очолюють невтішний рейтинг США, де зафіксовано вже понад 336 тисяч хворих на коронавірус.

Скільки людей захворіло на коронавірус

Дані: Worldometers