Вихідні дні-2020: календар свят в Україні

У 2020 році українів чекають чимало вихідних та святкових днів. Впродовж року у нас буде 12 офіційних вихідних днів. Зазначимо, що якщо свято припаде на суботу чи неділю, то у нас буде додатковий вихідний. У які дні ми будемо відпочивати – читайте у статті.

Календар свят у 2020 році передбачає 12 офіційних вихідних:

1 січня – Новий рік (середа);

6 січня – Святий вечір (понеділок);

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7 січня – православне Різдво Христове (вівторок);

8 березня – Міжнародний жіночий день (неділя);

19 квітня – Великдень (неділя);

1 травня – Міжнародний день праці (п’ятниця);

9 травня – День Перемоги (субота);

16 червня – День Святої Трійці (вівторок);

28 червня – День Конституції України (неділя);

24 серпня – День незалежності України (понеділок);

14 жовтня – День захисника України (середа);

25 грудня – католицьке Різдво Христове (п’ятниця);



Календар вихідних на 2020 рік

Вихідні у січні 2020 року

У перший місяць нового року будуть 3 офіційні вихідні дні – 1 січня (Новий рік), 6 січня (Святий вечір), 7 січня (Різдво Христове).

Вихідні у березні 2020 року

У 2020 році Міжнародний жіночий день, який святкують 8 березня, припадає на неділю. Тож святковий день переноситься на понеділок. Таким чином, у нас буде 3 вихідних дні поспіль.

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Вихідні у квітні 2020 року

Великдень у 2020 році будемо святкувати у неділю, 19 квітня. Тож матимемо у понеділок ще один додатковий вихідний день.

Вихідні у травні 2020 року

У травні матимемо три вихідні дні поспіль, оскільки День міжнародної солідарності трудящих, який ми святкуємо 1 травня, припадає на п’ятницю. День Перемоги припадає на суботу, тож додатковий вихідний будемо мати в понеділок.

Вихідні у червні 2020 року

У червні маємо 2 свята: 16 червня святкуємо День Святої Трійці, а 28 червня – День Конституції України. Вихідний день серед тижня матимемо 16 червня, оскільки День Святої Трійці припадає на вівторок. День Конституції України припадає на неділю, тож вихідний день перенесуть на понеділок, 29 червня.

Вихідні у серпні 2020 року

24 серпня українці відзначатимуть День незалежності України, який припадає на понеділок, тож у нас після вихідних днів буде ще один додатковий день на відпочинок.

Вихідні у жовтні 2020 року

День захисника України припадає на середу, тож матимемо додатковий вихідний день посеред тижня.

Вихідні у грудні 2020 року

Католицьке Різдво у 2020 році припадає на п’ятницю. А вже через тиждень, 1 січня, святкуватимемо Новий рік.