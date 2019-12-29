Віктор Павлік заявив, що готується до весілля з 25-річною Катериною Реп'яховою

Український співак Віктор Павлік таки наважився вчетверте піти до вівтаря. Обраницею артиста стала його концертний директор Катерина Реп'яхова, молодша за нього на майже 30 років.

Як Віктор Павлік розповів у програмі "Світське життя", церемонію планують на 2020 рік. Однак із точною датою весілля пара поки не визначилась. Артист не приховує, що Катерина Реп'яхова намагається підібрати ідеальне число, яке принесе їм щастя.

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"Ще незрозуміло коли, чи в травні, чи в червні, десь Катя там на зірках ворожить та вираховує. Вона дуже хоче цього весілля", – розповів Віктор Павлік.

Водночас закохані, які невдовзі узаконять свої стосунки, не мають наміру переносити весілля на наступний рік, адже не вірять у прикмети щодо високосного року.

Віктор Павлік близько трьох років живе в одній квартирі з Катериною Реп'яховою. Тому з майбутньою тещею, яка старша за нього всього на 4 роки, познайомився давно. Сам артист переконує: йому не цікава думка родичів щодо великої різниці у віці, адже головне – це почуття, які об'єднують його з Катериною.

Мені не дуже і цікаво, як її мама відреагувала на нашу різницю у віці, головне, що ми з Катею кохаємо одне одного,

– зазначив Віктор Павлік.

Цікаво, що раніше співак зізнався, що йому наворожили 5 весіль. Віктор Павлік вперше пішов до вівтаря з дружиною Лідою, яка народила йому сина. Згодом він мав стосунки зі Світланою з Узбекистану. Пара жила разом упродовж 8 років та виховувала доньку Христину. Згодом Віктор Павлік не встояв перед красою і харизмою танцівниці Лариси, яка є мамою його сина Павла. З нею ловелас йшов до вівтаря двічі, відтак Катерина стане п'ятою дружиною Віктора Павліка.

Що відомо про роман Віктора Павліка?Більше двох років Віктор Павлік зустрічався з 25-річною прихильницею Катериною Реп'яховою. Пара не поспішала оголошувати про свій роман та, коли інформація просочилась у ЗМІ, артист підтвердив усі чутки. Сама Катерина зізналась, що ще у 2016 році вона отримала обручку від зіркового коханого та поки йти до вівтаря не планує, присвячуючи весь свій час роботі.



Віктор Павлік сподобався дівчині ще в шкільні роки, коли вона з батьками їздила на відпочинок до Трускавця. Артист тоді мав виступи у місті, тому Катерина Реп'яхова була однією з тих, хто залюбки йшов на його концерти. Закінчивши університет, запальна українка з Дніпра вирішила все ж зізнатись співаку у почуттях. Сталось це у Миколаєві, під час його концерту. Після зустрічі пара тривалий час спілкувалась, а Віктор Павлік поступово знайомив рідних з новою обраницею.



Катерина не приховує, що не всі родичі були в захваті від її обранця. Вони переймались, що співак не покине свою дружину. Однак все ж це сталось і майже 2 роки Віктор Павлік з Катериною живуть в орендованій квартирі. Дівчина вже подружилась із старшими дітьми артиста, а от молодший Павло відмовляється з нею спілкуватись.