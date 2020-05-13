24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Як виглядали українські зірки після пологів

- Читать новость на русском
Як виглядали українські зірки після пологів
Як виглядали українські зірки після пологів / Колаж LifeStyle 24

Знамениті матусі досить часто одразу після пологів повертаються на екрани й поєднують материнство з медійною кар'єрою. Далеко не кожній з них вдавалося швидко прийти у форму. Яким досвідом вони ділилися з прихильникам та які фото публікували у мережі, читайте у нашій підбірці.

Журналісти 24 каналу підготували підбірку цікавих фото зіркових українських матусь після пологів. 

Читайте також Новоспечена матуся Віра Кекелія показала першу прогулянку із сином: ніжне фото

Катя Осадча 

Популярна телеведуча народила сина Івана від Юрія Горбунова у лютому 2017 року. Попри те, що зірка досі не показує обличчя хлопчика, вона хизувалася своїми формами після пологів та одразу повернулася до зйомок. Так, на той час 33-річна Катя Осадча вразила прихильників стрункістю та бездоганним зовнішнім виглядом. 

Джамала

Нині співачка вагітна другою дитиною та поки не розсекречує стать малюка. Свого первістка Еміра вона народила наприкінці березня 2018 року та до останнього для продовжувала працювати, а від декретної відпустки – відмовилася. Так, після пологів Джамала зізнавалася, що їй не одразу вдалося схуднути, проте згодом зірка все ж приголомшувала струнким тілом та тендітною талією. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Сніжана Бабкіна 

Дружина музиканта народила йому трьох дітей: дочку Веселину, синів Артура та Єлисея. Наймолодшому нащадку менше року, він з'явився на світ 18 червня 2019 року. Після пологів Сніжана Бабкіна почувала себе добре та одразу публікувала фото з пологового будинку з новонародженим сином на руках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 оттенков моего любимого

Публикация от snezhana_babkina (@snezhana_babkina)


Алла Барановська

25-річна модель та дружина політика й ресторатора Миколи Тищенка народила йому сина у квітні 2017 року. Пологи Алли відбулися у США. Вона відверто зізналася, що заради розкішних форм виснажувала себе тренуваннями і продовжувала працювати над собою понад рік. Так, модель наголосила, що завершення грудного виголовування позначилося на її фігурі 12 зайвими кілограмами. Вона наголосила, що собі необхідно давати перерву, проте за рік-півтора варто повертатися до звичної ваги. 


Алла Барановська за три години після пологів / Фото: Instagram / @allabonya


Алла Барановська за три дні після пологів / Фото: Instagram / @allabonya

Алла Костромічова

16 листопада 2015 року українська модель Алла Костромічова народила хлопчика, якого назвали Сальваторе Капоне. Впродовж усієї вагітності вона працювала на знімальному майданчику реаліті-шоу "Супермодель по-українськи". Алла зазначала, що вона розуміла всі ризики напруженого графіка у перші місяці в стані при надії, проте разом з чоловіком Джейсоном була готова до всіх випробувань заради поповнення у родині. 

Наталка Карпа 

38-річна українська співачка вперше стала мамою у грудні 2020 року. Вона народила дівчинку, яку назвали Златою. Виконавиця зробила кількамісячну паузу в кар'єрі та випустила першу пісню після пологів всього кілька днів тому. За цей час зірці вдалося прийти у форму. 

 

Автор: Марина Джура
Теги: Новини України Новини LifeStyle LifeStyle Зіркові батьки Катя Осадча Джамала
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Бред Пітт чи Вілл Сміт: як добре Ви знаєте акторів Голлівуду
12 травня , 22:53 Бред Пітт чи Вілл Сміт: як добре Ви знаєте акторів Голлівуду
Юлія Михайлова
Принцеса Діана і не тільки: які красуні увійшли в історію Каннського кінофестивалю
12 травня , 10:30 Принцеса Діана і не тільки: які красуні увійшли в історію Каннського кінофестивалю
Юлія Михайлова
Летиції Касті – 42: шлях до успіху французької красуні з немодельним ростом
11 травня , 11:39 Летиції Касті – 42: шлях до успіху французької красуні з немодельним ростом
Марта Вересюк