Як виглядали українські зірки після пологів

Знамениті матусі досить часто одразу після пологів повертаються на екрани й поєднують материнство з медійною кар'єрою. Далеко не кожній з них вдавалося швидко прийти у форму. Яким досвідом вони ділилися з прихильникам та які фото публікували у мережі, читайте у нашій підбірці.

Журналісти 24 каналу підготували підбірку цікавих фото зіркових українських матусь після пологів.

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Катя Осадча

Популярна телеведуча народила сина Івана від Юрія Горбунова у лютому 2017 року. Попри те, що зірка досі не показує обличчя хлопчика, вона хизувалася своїми формами після пологів та одразу повернулася до зйомок. Так, на той час 33-річна Катя Осадча вразила прихильників стрункістю та бездоганним зовнішнім виглядом.

Джамала

Нині співачка вагітна другою дитиною та поки не розсекречує стать малюка. Свого первістка Еміра вона народила наприкінці березня 2018 року та до останнього для продовжувала працювати, а від декретної відпустки – відмовилася. Так, після пологів Джамала зізнавалася, що їй не одразу вдалося схуднути, проте згодом зірка все ж приголомшувала струнким тілом та тендітною талією.

Сніжана Бабкіна

Дружина музиканта народила йому трьох дітей: дочку Веселину, синів Артура та Єлисея. Наймолодшому нащадку менше року, він з'явився на світ 18 червня 2019 року. Після пологів Сніжана Бабкіна почувала себе добре та одразу публікувала фото з пологового будинку з новонародженим сином на руках.



Алла Барановська

25-річна модель та дружина політика й ресторатора Миколи Тищенка народила йому сина у квітні 2017 року. Пологи Алли відбулися у США. Вона відверто зізналася, що заради розкішних форм виснажувала себе тренуваннями і продовжувала працювати над собою понад рік. Так, модель наголосила, що завершення грудного виголовування позначилося на її фігурі 12 зайвими кілограмами. Вона наголосила, що собі необхідно давати перерву, проте за рік-півтора варто повертатися до звичної ваги.



Алла Барановська за три години після пологів / Фото: Instagram / @allabonya



Алла Барановська за три дні після пологів / Фото: Instagram / @allabonya

Алла Костромічова

16 листопада 2015 року українська модель Алла Костромічова народила хлопчика, якого назвали Сальваторе Капоне. Впродовж усієї вагітності вона працювала на знімальному майданчику реаліті-шоу "Супермодель по-українськи". Алла зазначала, що вона розуміла всі ризики напруженого графіка у перші місяці в стані при надії, проте разом з чоловіком Джейсоном була готова до всіх випробувань заради поповнення у родині.

Наталка Карпа

38-річна українська співачка вперше стала мамою у грудні 2020 року. Вона народила дівчинку, яку назвали Златою. Виконавиця зробила кількамісячну паузу в кар'єрі та випустила першу пісню після пологів всього кілька днів тому. За цей час зірці вдалося прийти у форму.