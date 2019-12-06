Як Ольга Сумська виглядає без макіяжу та ретуші: несподівані фото

Поки чимало українських зірок хизуються бездоганними знімками з макіяжем та використаними інстаграм-фільтрами, Ольга Сумська зробила протилежне. У мережі вона опублікувала фото, на яких показала, як виглядає після безсонної ночі.

Ольга Сумська – одна з небагатьох представниць вітчизняного шоу-бізнесу, яка без вагань ділиться з прихильниками знімками без макіяжу. Днями артистка вкотре це довела, розмістивши на інстаграм-сторінці серію фото, які вже встигли приголомшити мережу.

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У дописі Народна артистка України зізналась, що через гастрольний графік вона зрозуміла, що таке безсоння. Окрім цього, перед сном Ольга Сумська випила горнятко кави, що також вплинуло на її самопочуття. Однак вже зранку зірка відверто показала, як виглядає без макіяжу. Артистка мала легкі почервоніння на шкірі, однак це не повпливало на її привабливість в кадрі. Ольга Сумська виглядала неперевершено, що відзначили всі її прихильники.

"Друзі, а що краще від безсоння? Під час вистави в Сумах мене пригостили кавою з коньяком. Ніч не спала... Може щось підсипали? Але навдивовижу невиспаною не виглядаю зранку", – поділилась Ольга Сумська.



Ольга Сумська без макіяжу / Instagram / @olgasumska



Акторка Ольга Сумська / Instagram / @olgasumska



Як Ольга Сумська виглядає без макіяжу та фільтрів / Instagram / @olgasumska

А ось такий вигляд Ольга Сумська має зі щільним макіяжем. Знімок вона зробила в рамках рекламної кампанії її дизайнерської лінії одягу.



Ольга Сумська / Instagram / @olgasumska