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Якими образами вражали зірки на вечірці BAFTA: захоплива підбірка

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Зірки вечірці pre-Bafta / Колаж LifeStyle 24

Вже сьогодні, 2 лютого, у Лондоні відбудеться щорічна церемонія нагородження преміями BAFTA. Номінанти на престижну статуетку та провідні творці сучасної кіноіндустрії постали на вечірці pre-Bafta, вразивши вишуканими виходами.

Світова кіноіндустрія з нетерпінням чекає на одну з головних подій року, яка увінчає почесними нагородами знаменитих акторів та режисерів. 73-тя церемонія вручення премій British Academy Film Awards відбудеться вже сьогодні, 2 лютого, у Лондоні.

Важливо! Номінанти BAFTA-2020: хто претендує на престижну кінонагороду

І поки одні зірки лише готуються до виходу на червону доріжку, Лора Дерн, Хоакін Фенікс, Емілія Кларк та інші вже сяють на вечірці Charles Finch and Chanel Pre-BAFTA. Команда LifeStyle 24 підготувала яскраву фотопідбірку найефектніших образів знаменитостей. 

На світський захід завітала донька зіркових батьків Джонні Деппа та Ванесси Параді Лілі-Роуз Депп, яка активно розвиває свою акторську та модельну кар'єру. Для вечірки вона обрала сукню-кольчугу золотого відтінку з колекції Chanel. Образ дівчина доповнила чорним піджаком та чорними туфлями, які гармоніювали з атласним клатчем.


Лілі-Роуз Депп на вечірці pre-Bafta / Getty Images

Британська акторка Емілія Кларк підтримала культового партнера вечірки Chanel та з'явилася у твідовій мінісукні від французького модного будинку, доповнивши стриманий образ зачіскою з легкими локонами та лаконічними прикрасами. 


Емілія Кларк на вечірці pre-Bafta / Getty Image


Флоренс П'ю на вечірці pre-Bafta / Getty Images


Лора Дерн на вечірці pre-Bafta / Instagram / @lauradern


Кейтлін Девер на вечірці pre-Bafta / Getty Images

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от BAFTA (@bafta)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от BAFTA (@bafta)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от BAFTA (@bafta)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от BAFTA (@bafta)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от BAFTA (@bafta)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Голлівуд Стиль і мода BAFTA
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