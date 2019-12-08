З життя пішов найвідоміший режисер Грузії Заза Урушадзе: причина смерті

Відомий продюсер та сценарист помер вчора, 7 грудня, у віці 53 роки. За попередніми даними причиною смерті став серцевий напад. Свої співчуття родині та близькому оточенню номінанта на Оскар висловив український продюсер та художник Володимир Філіппов.

За попередньою інформацією, Зазі Урушадзе стало зле, коли він перебував у Вакійському плавальному басейні. Медикам, які одразу прибули на місце трагедії, не вдалося врятувати чоловіка. Припускають, що причиною смерті став серцевий напад.

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Заза Урушадзе – один із найвидатніших грузинських режисерів сучасності. Його остання успішна робота "Мандарини" отримала 15 міжнародних нагород та буда номінована на Оскар у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою". Він співпрацював з багатьма українськими митцями. Його смерть стала неосяжною втратою для колег.

Український продюсер і художник Володимир Філіппов висловив скорбору за Зазою Урушадзе на своїй сторінці у фейсбуці. Він наголосив на безмежному таланті та людських якостях режисера і пообіцяв, що наступний його художній твір буде присвячений саме цій видатній особистості.

Сталася неймовірна трагедія для багатьох, але для мене особисто. Раптово пішов з життя мій друг Заза Урушадзе. Немає сенсу нагадувати, що він був славетний режисер. Багато можна тут сказати, але по-перше, він був дуже порядною людиною, відвертим та дуже талановитим... Багато було в планах, на жаль, вже їх неможливо реалізувати... Світла та вічна пам`ять тобі Заза, упокій Господи душу твою, нині та повсякчас, і на віки віків. Амінь,

– написав митець Володимир Філіппов.



2018 року Заза Урушадзе був обраний президентом Кіноакадемії Грузії терміном на п'ять років, проте покинув посаду вже через рік. Він стверджував, що причиною став "нездоровий процес" та інтриги в організації. За свою кар'єру у сфері кіноіндустрії він встиг побувати директором Грузинського національного кіноцентру.