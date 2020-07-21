21 липня у центрі Луцьку терорист захопив у заручники автобус з людьми. Максим Кривош оголосив свої вимоги, серед яких згадав і фільм "Земляни". Що відомо про стрічку – читайте у матеріалі.

Захоплення автобусу в Луцьку

Вранці 21 липня озброєний чоловік захопив автобус, в якому перебувають близько 20 осіб. Терористом виявився Максим Кривош, який раніше мав дві судимості та перебував на психіатричному обліку. Чоловік понад 5 годин тримає в заручниках людей, заявляючи, що транспорт замінований. Окрім цього, терорист озброєний, що неодноразово доводив вистрілами.

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На місці інциденту працюють поліція, снайпери та глава МВС Арсен Аваков. Максим Кривош закрив всі вікна автобусу шторами та вже заявив, що транспорт – не єдиний замінований об'єкт. Щоб терориста не вбили під час штурму, він заклав вибухівку в місті.

Максим Кривош в перші години нападу озвучив свої вимоги до влади та наголосив, що вони прості та потребують обов'язкового виконання. Так, терорист вимагає, щоб:

очільники судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записали звернення в ютубі, заявивши, що саме вони – терористи в законі. До цієї вимоги він прикріпив список осіб, які повинні записати ролик. Серед них – Філарет, Епіфаній, Онуфрій, Шевчук, Аваков, Порошенко, Пінчук, Медведчук, Коломойський та інші.

Володимир Зеленський також має долучитись до цього. На вимогу терориста, президент повинен записати відеозвернення з текстом: "Фільм "Земляни" 2005 року. Дивитися усім".

Про що фільм "Земляни"

"Земляни" – це документальна стрічка, яка порушує важливі соціальні теми. Зокрема, у фільмі висвітлюють проблеми експлуатації тварин для розваг чи наукових експериментів, або ж вбивство їх для видобутку одягу чи їжі. Тому проєкт "Земляни" змушує задуматись кожному глядачу над тим, скільки болю людство може приносити іншим істотам.

Фільм поділений на кілька частин – домашні тварини, їжа, одяг, розваги та наукові дослідження. Здебільшого відео автори стрічки отримали завдяки прихованим камерам, встановлених в зоомагазинах, притулках для тварин, птахофермах, місцях продажу та збору хутра і шкіри, розважальних закладах, наукових лабораторіях.

Закадровою озвучкою займався знаменитий голлівудський актор Хоакін Фенікс. Чоловік давно висловлює свою позицію щодо екологічних проблем людства, байдужого ставлення до природи та жорстокої поведінки з тваринами.

З усіх фільмів, над якими я працював, про цей говорять найбільше. Кожен, хто бачив "Землян", розповідає про нього ще трьом,

– прокоментував стрічку Хоакін Фенікс.

Ще гостріше він порушив ці проблеми завдяки фільму "Джокер", що виборов Оскар та інші престижні премії у 2019 та 2020 роках. Виголошуючи промови, Хоакін Фенікс неодноразово закликав людей задуматись над екологічними проблемами та змінити свій стиль життя.



Постер до фільму "Земляни" з Хоакіном Феніксом / Фото Vegan

Режисером фільму "Земляни" виступив зоозахисник Шон Монсон. Долучився до важливого соціального проєкту і музикант Moby, який спеціально для фільму "Земляни" записав саундтреки. Документальна стрічка отримала престижні нагороди у 2005 році та схвальні відгуки як від глядачів, так і від експертів.

Для тих, хто подивився "Земляни", світ уже ніколи не буде таким, як раніше, – заявив активіст Том Ріган.

Дивіться трейлер до фільму "Земляни": відео 18+

Чому фільм про захист тварин опинився у списку вимог терориста Максима Кривоша, достеменно невідомо.