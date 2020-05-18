Зірка "Дизель-шоу" Сергій Писаренко зробив скандальну заяву про Україну та Росію: Це один народ

Російський комедійний актор Сергій Писаренко, який виступає у складі "Дизель-шоу", оскандалився. В інтерв'ю чоловік заявив, що для нього українці та росіяни – це один народ.

Скандал із Сергієм Писаренко

Резонансну заяву він зробив в програмі "Антиподи", яка вийшла на ютубі. У спілкуванні із Сергієм Івановим гуморист Сергій Писаренко зізнався, що народився в шлюбі українки та росіянина. Його батьки продовжують жити в РФ, тоді як сам актор оселився з сім'єю на Київщині. Тому Сергій Писаренко не розуміє, чому "братні народи" воюють.

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"Для мене це слов'яни, один народ. Я не розділяю ці країни… Чому українці і росіяни повинні стріляти один в одного? Я не можу з цим нічого зробити, але ненавидіти за це український народ не можу. Також не можу ненавидіти росіян, тому що вони там сидять на Уралі і не розуміють, чому так відбувається", – заявив Сергій Писаренко.

Окрім цього, актор "Дизель-шоу" додав, що всупереч агресивній політиці Кремля українці та росіяни продовжать підтримувати дружні стосунки. Люди, за його словами, зустрічатимуться з родичами на нейтральній території і тиснутимуть руки один одному на відпочинку. Сергій Писаренко переконаний, що все налагодиться, коли "хтось десь втомиться сварити нас". Про кого саме мова, чоловік не уточнив.

Дивіться скандальне інтерв'ю Сергія Писаренка: відео

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