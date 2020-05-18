Зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі шукає дівчину на сайті знайомств, – ЗМІ

Знаменитий голлівудський актор Меттью Перрі, найбільш відомий за роллю Чендлера у серіалі "Друзі", рішуче налаштований знайти кохання. Після чергового розриву 50-річний чоловік повернувся до послуг сайту знайомств.

Як повідомляють інсайдери US Weekly, Меттью Перрі відновив свій профіль на сайті знайомств Raya. Часу актор не гає, тому вже спілкується з кількома дівчатами та навіть побував на побаченні. Яка ж красуня підкорила його серце, наразі невідомо, однак, за словами джерел таблоїду, Меттью Перрі нарешті хоче мати серйозні стосунки.

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Останньою дівчиною зірки серіалу "Друзі" була 29-річна Моллі Хервіц. З нею Меттью Перрі зустрічався упродовж 2 років. За словами зіркових друзів актора, саме Моллі допомогла коханому побороти депресію та позитивно впливала на нього. Окрім цього, дівчина підтримувала Меттью у прагненні не афішувати стосунків, тому здебільшого пара проводила час у маєтку актора.

Розрив цих стосунків шокував друзів Перрі. Усі, зокрема, Кортні Кокс, були переконані, що саме Моллі Хервіц може нарешті стати дружиною голлівудського холостяка. Однак з невідомих причин Меттью Перрі вирішив цього не робити.

Усі хотіли бачити, коли він нарешті створить сім'ю... Адже ще таким щасливим, як з Моллі, він ніколи не був. Однак вони вирішили йти різними шляхами,

– розповів інсайдер.

Як відомо, Меттью Перрі ніколи не був одруженим. Найтриваліші його стосунки були з Ліззі Каплан. З нею Меттью прозустрічався 6 років, так і не запропонувавши стати його дружиною. Розрив цього роману відбувся у 2012-му.