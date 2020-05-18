24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі шукає дівчину на сайті знайомств, – ЗМІ

-
Меттью Перрі шукає нові стосунки в інтернеті
Меттью Перрі шукає нові стосунки в інтернеті / www.usmagazine.com

Знаменитий голлівудський актор Меттью Перрі, найбільш відомий за роллю Чендлера у серіалі "Друзі", рішуче налаштований знайти кохання. Після чергового розриву 50-річний чоловік повернувся до послуг сайту знайомств.

Як повідомляють інсайдери US Weekly, Меттью Перрі відновив свій профіль на сайті знайомств Raya. Часу актор не гає, тому вже спілкується з кількома дівчатами та навіть побував на побаченні. Яка ж красуня підкорила його серце, наразі невідомо, однак, за словами джерел таблоїду, Меттью Перрі нарешті хоче мати серйозні стосунки.

Читайте також: Після чуток про розлучення Меган Фокс запідозрили у романі з відомим репером

Останньою дівчиною зірки серіалу "Друзі" була 29-річна Моллі Хервіц. З нею Меттью Перрі зустрічався упродовж 2 років. За словами зіркових друзів актора, саме Моллі допомогла коханому побороти депресію та позитивно впливала на нього. Окрім цього, дівчина підтримувала Меттью у прагненні не афішувати стосунків, тому здебільшого пара проводила час у маєтку актора.

Розрив цих стосунків шокував друзів Перрі. Усі, зокрема, Кортні Кокс, були переконані, що саме Моллі Хервіц може нарешті стати дружиною голлівудського холостяка. Однак з невідомих причин Меттью Перрі вирішив цього не робити. 

Усі хотіли бачити, коли він нарешті створить сім'ю... Адже ще таким щасливим, як з Моллі, він ніколи не був. Однак вони вирішили йти різними шляхами,
– розповів інсайдер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений In Touch Weekly (@intouchweekly)

Як відомо, Меттью Перрі ніколи не був одруженим. Найтриваліші його стосунки були з Ліззі Каплан. З нею Меттью прозустрічався 6 років, так і не запропонувавши стати його дружиною. Розрив цього роману відбувся у 2012-му. 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Зіркові романи Голлівуд LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
8 чудових комедій, після яких хочеться завести собаку
16 травня , 11:23 8 чудових комедій, після яких хочеться завести собаку
Юлія Михайлова
Найромантичніші поцілунки, які увійшли в історію кіно
15 травня , 21:21 Найромантичніші поцілунки, які увійшли в історію кіно
Надія Біленко
Цитати Святослава Вакарчука, які надихають
14 травня , 12:55 Цитати Святослава Вакарчука, які надихають
Юлія Михайлова