Зірка "Вар'яти-шоу" Володимир Жогло одружився: фото обраниці

Знаменитий гуморист Володимир Жогло, який виступає у складі "Вар'яти-шоу", більше не холостяком. 15 травня він зізнався, що одружився.

Про зміну сімейного статусу 31-річний Володимир Жогло розповів у фейсбуці. Артист одружився з коханою дівчиною Іриною, яка молодша за нього на 8 років.

Дивіться також: Як виглядали весілля українських зірок: архівні фото



Дружина Володимира Жогло / Facebook / @Ірина Жогло

За даними Нового каналу, Володимир Жогло вже давно мріяв про сім'ю. У коментарі журналістам він зізнався, що хоче мати трьох дітей.

"Я хочу трьох дітей, тому що і нас у родині – троє. Уже й імена придумав. Старшого сина назву Ярослав. Право назвати доньку віддам дружині. А молодшого сина – або Матвій, або Максим", – розповідав Володимир Жогло.

Відомо, що зірка "Вар'яти-шоу" освідчився коханій під час виступу у Львові. Сталось це перед Днем Валентина, 11 лютого. Відтоді Володимир Жогло та Ірина готувались до весілля. Та як пройшло особливе свято і яку сукню обрала наречена для церемонії – поки залишається в секреті.



Володимир Жогло освідчився Ірині / Facebook / @Ірина Жогло



ЗІрка "Вар'яти-шоу" одружився / Facebook / @Ірина Жогло