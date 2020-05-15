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Зірка "Вар'яти-шоу" Володимир Жогло одружився: фото обраниці

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Зірка "Вар'яти-шоу" Володимир Жогло одружився
Зірка "Вар'яти-шоу" Володимир Жогло одружився / Пресслужба

Знаменитий гуморист Володимир Жогло, який виступає у складі "Вар'яти-шоу", більше не холостяком. 15 травня він зізнався, що одружився.

Про зміну сімейного статусу 31-річний Володимир Жогло розповів у фейсбуці. Артист одружився з коханою дівчиною Іриною, яка молодша за нього на 8 років. 

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Дружина Володимира Жогло
Дружина Володимира Жогло / Facebook / @Ірина Жогло

За даними Нового каналу, Володимир Жогло вже давно мріяв про сім'ю. У коментарі журналістам він зізнався, що хоче мати трьох дітей. 

"Я хочу трьох дітей, тому що і нас у родині  – троє. Уже й імена придумав. Старшого сина назву Ярослав. Право назвати доньку віддам дружині. А молодшого сина – або Матвій, або Максим", – розповідав Володимир Жогло. 

Відомо, що зірка "Вар'яти-шоу" освідчився коханій під час виступу у Львові. Сталось це перед Днем Валентина, 11 лютого. Відтоді Володимир Жогло та Ірина готувались до весілля. Та як пройшло особливе свято і яку сукню обрала наречена для церемонії – поки залишається в секреті. 

Володимир Жогло освідчився Ірині
Володимир Жогло освідчився Ірині / Facebook / @Ірина Жогло


ЗІрка "Вар'яти-шоу" одружився / Facebook / @Ірина Жогло

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України Зіркові весілля LifeStyle
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