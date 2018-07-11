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Лікар розповів про стан здоров'я трьох поранених на Рівненському полігоні

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Трьоє військовослужбовців, були тяжко поранені на Рівненському полігоні
Трьоє військовослужбовців, були тяжко поранені на Рівненському полігоні / Фото з відкритих джерел

Троє військовослужбовців, які були тяжко поранені 6 липня на Рівненському полігоні від вибуху міномета "Молот", пішли на покращення і перебувають у задовільному стані.

Про це розповів головний хірург Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Іван Гайда, повідомляє "Радіо Свобода".

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За словами лікаря, військові перебувають у задовільному стані, при свідомості та пам’яті. Сьогодні, 11 липня, їх переведуть на лікування у відділення. Всі троє вже пересуваються самостійно.

Нам вдалось одному військовослужбовцеві зберегти чотири пальці, й це завдяки фаховій медичній допомозі після поранення. Наступного тижня плануються наступні операції. Видалятимемо вогнепальні осколки, в одного військового вони у м’яких тканинах, у двох – у головному мозку. Ці операції дуже складні. Наразі важко сказати, чи зможуть поранені продовжити службу у ЗСУ,
– зазначив хірург Іван Гайда.

Нагадаємо, ранці 6 липня під час навчань на Рівненському загальновійськовому полігоні розірвався міномет. Внаслідок інциденту загинули 3 військових, ще 9 зазнали поранень. З’ясувалося, що на Рівненському полігоні вибухнув міномет "Молот", а постраждалими та загиблими військовими виявилися бійці 128 бригади з Закарпаття.

Головною версією вибуху гранатомета на Рівненському полігоні у Міноборони назвали порушення заходів безпеки під час проведення навчань.

Президент України Петро Порошенко доручив розібратися у вибуху міномета на Рівненському полігоні і доповісти йому про результати розслідування. Президент також заборонив навчання з мінометами "Молот" до моменту завершення розслідування.

Теги: Новини України Зброя Збройні Сили України Рівне Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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