"Наближення до ворога, з яким боремося": як у світі реагують на події щодо НАБУ і САП

22 липня президент Зеленський, попри суспільні протести, таки підписав закон, який ліквідовує незалежність НАБУ та САП. На Заході скептично поставилися до цих змін у законодавстві.

На Заході заявили, що ліквідація незалежності САП і НАБУ вплине на оцінку прогресу зі вступу України в ЄС. Крім того, європейські партнери нагадали, що їхня фінансова допомога Україні залежить від прогресу в прозорості, судовій реформі та демократичному врядуванні, передає 24 Канал.

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Як на новий закон про НАБУ відреагували на Заході та в Україні?

15:06, 23 липня Голова АРМА Олена Дума підтримала закон про НАБУ та САП. Держава здійснила вірні кроки. В країні наводиться лад. Підтримую законопроєкт 12414,

– написала вона у Telegram. "Антикорупційна інфраструктура працюватиме без російських впливів – від цього треба все очистити. Державні, антикорупційні, правоохоронні органи мають бути єдині і працювати в синергії", – зазначила Дума. 15:04, 23 липня Керівники НАБУ та САП після зустрічі з Володимиром Зеленським вимагали повернути скасовані Верховною радою гарантії незалежності. Відтепер НАБУ та САП позбавлені гарантій, які раніше дозволяли їм ефективно реалізовувати свої завдання та функції у протидії топ-корупції. Для відновлення повноцінної та незалежної роботи необхідні чіткі та однозначні кроки на рівні закону, які повернуть скасовані парламентом гарантії,

— йдеться у спільній заяві органів. 15:01, 23 липня Міжнародний фонд "Відродження" назвав підписання закону Зеленським "критичною помилкою, що ставить під сумнів подальшу боротьбу з корупцією в Україні та шлях нашої країни до ЄС". Удар по незалежності антикорупційних органів може стати першим кроком на шляху демонтажу демократичних інституцій в Україні, які стали одним з надбань Революції Гідності.

Це наближає нас до авторитарного ворога, проти якого ми боремося і в боротьбі з яким так багато українців віддали свої життя,

– йдеться у заяві організації. Фонд закликав скасувати цей закон та повернути НАБУ і САП їхню незалежність. Ветеран російсько-української війни, "азовець", який обороняв Маріуполь Богдан Кротевич назвав закон "ганебним" і наголосив, що НАБУ як незалежний орган потрібний. Водночас він також розкритикував керівництво НАБУ. Військовий вважає, що саме через його корупційність "зараз так важко захищати цю структуру та інституцію, яка мала працювати правильно". Навіть, якщо закон скасують, Кротевич вважає, що усе керівництво НАБУ має піти. Попри суспільний протест, Володимир Зеленський таки підписав закон про НАБУ та САП. Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без російських впливів – від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше,

– сказав глава держави. Справи, які лежали, мають розслідуватись.

Роками посадовці, які втекли з України, чомусь спокійно живуть за кордоном – в дуже приємних країнах і без юридичних наслідків. Це ненормально. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди "висять" роками. І немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть отримувати інформацію, яка їм необхідна, – наголосив Зеленський. Голова СБУ Василь Малюк вважає, що закон 12414 знаменує собою "повернення до Конституції". Він наголосив що НАБУ і САП не ліквідовані, ці органи продовжують існувати. За його словами, закон 12414 ухвалили для "посилення і певної системи стримувань і противаг", а для недопущення такої ситуації, за якої орган "перетворився б на монстра". Очільник ГУР Кирило Буданов закликав утриматися від внутрішніх чвар на тлі війни з росіянами. В нас одна спільна біда, один ворог. Тож вирішувати внутрішні суперечності варто шляхом відкритого діалогу для досягнення єдиної спільної мети – відстояти нашу країну,

– сказав генерал. Він також висловив впевненість, що Україну врятують сильні військо та інституції. "Ми повинні проявити мудрість і відповідальність", – підсумував Буданов. Генпрокурор Руслан Кравченко запевнив, що тиску на НАБУ і САП не буде, бо вони йому не підпорядковуються. За його словами, кожна інстанція працюватиме окремо, але допомагатиме одна одній. Спеціальна антикорупційна прокуратура відповідно до Закону України про прокуратуру, як була, так і залишається у статусі департаменту ОГПУ. І ми будемо однією сім'єю. Вони будуть працювати по своїм кримінальним провадженням, ми по своїм. І разом будемо одне одному допомагати,

– заявив Кравченко. Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував рішення про ліквідацію НАБУ та САП. Це поганий день для України. І це не про НАБУ і не про САП. Це про бажання людей жити в справедливій країні. Коли за 24 години розігрується спектакль, і всі мають це зʼїсти, це не про справедливість,

– зазначив Кулеба. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що новий закон ускладнює євроінтеграційний шлях України. "Я очікую, що Україна послідовно продовжуватиме боротьбу з корупцією", – заявив він. Тим часом керівниця Антикорупційного відділу ОЕСР та голова секретаріату WGB Джулія Фромгольц написала листа до Офісу Президента. У ньому вона попередила, що атака на антикорупційні органи негативно вплине на оборонні інвестиції в Україну та на фінансування відбудови. Зміни щодо НАБУ та САП прокоментувала і донька спецпредставника США Кіта Келлога Меган Моббс. Вона різко розкритикувала новий закон, назвавши його "приголомшливо дурним". Це рішення є справді неймовірно, приголомшливо дурним. Воно було ухвалено в найгірший можливий момент, зважаючи на нещодавні позитивні зміни в політиці США,

– заявила Моббс. Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп також незадоволений законом. Він нагадав, що "забезпечення незалежності НАБУ та САП і подальший прогрес у сфері верховенства права залишаються ключовими умовами для процесу інтеграції України до ЄС". Єврокомісарка Марта Кос зазначила, що збереження незалежності антикорупційних органів, таких як НАБУ і САП, є важливим для вступу України до ЄС. Демонтаж ключових гарантій, що захищають незалежність НАБУ, – це серйозний крок назад,

– наголосила вона.



