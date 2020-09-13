Коли я кажу "вам варто їсти більше зелені", то ви уявляєте жменьку руколи на тарілці. А насправді "їсти більше зелені " має інший вигляд – дивіться нижче.

Ключове у зеленому салаті – це різноманіття

Зелень – від укропу, петрушки та руколи до мангольду, щавлю та м'яти. І чим більше темної зелені – тим краще.

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Обов'язкова якісна і смачна рослинна олія холодного відтиску. Варіюйте: оливкова, кунжутна, лляна.

Не забудьте про різноманітні спеції. І це не біла сіль і чорний перець, а дивіться ширше: якщо перець, то білий і червоний, рожевий і чорний, суха гірчиця зернами , насіння кропу, фенхель, лемонграс, куркума, сухий імбир, якщо вже сіль вкінці кінців – то гімалайська рожева і чорна, морська fleur de sel та кристалічна мальдонська, часникова і конопляна.

Далі – насіння, щоразу не менше 5 видів: кунжут білий і чорний , льон золотий і коричневий, чіа, сонях, гарбуз, конопля.

Додайте авокадо – для густоти соусу, лимонний фреш – для приємної кислинки, рідку спіруліну – для здоров'я судин, клітин та антиейджингу.

Я не люблю і не буду готувати довго. Я не буду витрачати свій час на приготування. Але я вмію за 5 хв зробити смачним і максимально насиченим користю все, до чого торкаюся.