Лобода вагітна від лідера Rammstein Тіля Ліндемана, – російські ЗМІ
Українська співачка Світлана Лобода перебуває на сьомому місяці вагітності, а батьком майбутньої дитини є лідер культової гурту Rammstein Тіль Ліндеман. Так стверджує Telegram-канал російського видання SUPER.
Про близькі відносини 35-річної Лободи та 57-річного Ліндемана вже писали ЗМІ, коли у липні 2017 року вони проводили час разом на музичному фестивалі "Жара" у Баку: тоді музикант цілував і обіймав скандальну Лободу.
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Лобода вагітна від Тіля Ліндемана?
Крім того, фанати помітили зміни у зовнішньому вигляді Світлани, зокрема, її форми стали округлими.
Світлана останнім часом новить широкий одяг
Ви теж помітили зміни фігури?
Як стверджують джерела SUPER, дитина має народитися в кінці травня цього року, а Лобода вирішила народжувати в Лос-Анджелесі, куди співачка незабаром вирушає.
Прес-служба Світлани чутки про вагітність не коментує.
Світлана Лобода уже має 6-річну доньку Єву, а Тіль Ліндеман тричі був одружений і має двох дорослих доньок.