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Лобода вагітна від лідера Rammstein Тіля Ліндемана, – російські ЗМІ

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Лобода вагітна від лідера Rammstein Тіля Ліндемана?
Лобода вагітна від лідера Rammstein Тіля Ліндемана? / 24 Канал

Українська співачка Світлана Лобода перебуває на сьомому місяці вагітності, а батьком майбутньої дитини є лідер культової гурту Rammstein Тіль Ліндеман. Так стверджує Telegram-канал російського видання SUPER.

Про близькі відносини 35-річної Лободи та 57-річного Ліндемана вже писали ЗМІ, коли у липні 2017 року вони проводили час разом на музичному фестивалі "Жара" у Баку: тоді музикант цілував і обіймав скандальну Лободу.

Читайте також: Відома українська співачка прокоментувала чутки про її вагітність

Лобода вагітна від Тіля Ліндемана?

Крім того, фанати помітили зміни у зовнішньому вигляді Світлани, зокрема, її форми стали округлими.

Світлана останнім часом новить широкий одяг

Ви теж помітили зміни фігури?

Як стверджують джерела SUPER, дитина має народитися в кінці травня цього року, а Лобода вирішила народжувати в Лос-Анджелесі, куди співачка незабаром вирушає.

Допис, поширений Super (@super.ru)

Прес-служба Світлани чутки про вагітність не коментує.

Світлана Лобода уже має 6-річну доньку Єву, а Тіль Ліндеман тричі був одружений і має двох дорослих доньок.

Теги: Новини України LifeStyle Світлана Лобода
Джерело: 24 Канал
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