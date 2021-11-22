Лукашенко не знає, що сказати, – журналіст про погрози щодо потоку мігрантів через Донбас

22 листопада 2021 , 16:54
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Джерело:

24 канал

Олександр Лукашенко заявив, що полякам варто добре подумати, перш ніж закривати кордон з Білоруссю, адже мігранти можуть поїхати через Донбас. Однак самопроголошений президент просто не знає, що сказати.

Про це розповів власний кореспондент "Радіо Свобода" у Мінську Валерій Калиновський в ефірі 24 каналу. На його думку, такий розвиток подій навряд чи стане реальністю. 

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"Лукашенко просто шукає відповіді на запитання, які для нього дуже незручні, й фактично не знає, що сказати", – заявив журналіст. 

За словами Калиновського, слова Лукашенка треба оцінювати дуже критично. Також необхідно дивитися саме на дії самопроголошеного президента. 

Як зауважив журналіст, у Європі через наплив мігрантів вже набирає обертів гуманітарна криза. Лукашенко хотів, щоб вона стала приводом для переговорів й у результаті Захід пішов на поступки.

Якою буде ситуація з мігрантами надалі

Калиновський заявив, що наразі важко прогнозувати, як міграційна криза розвиватиметься надалі та чи є ще в Лукашенка якісь важелі для загострення ситуації. Однак він припустив, що самі мігранти вже зрозуміли, у яке становище потрапили.

Думаю, що зрештою ця криза піде на спад. Вона поступово закінчуватиметься не на користь Лукашенка. Він тут нічого не виграв,
– додав журналіст. 

Зверніть увагу! Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припустив, що криза на кордоні може тривати місяці або навіть роки. 

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Калиновський розповів про міграційну кризу на кордоні Білорусі: дивіться відео

Мігранти на кордоні Білорусі: останні новини

  • Через кордон Польщі з Білорусі 21 листопада намагалися прорватись приблизно 150 нелегальних мігрантів, які були налаштовані агресивно. Напад на польський кордон контролювали білоруські спецслужбовці.
  • З логістичного центру "Брузги" до лікарень у Гродно доставили вже приблизно 100 пацієнтів. Серед них є і хворі на коронавірус.
  • Матеуш Моравецький переконаний, що Лукашенко може залучити біженців з Афганістану, щоб загострити міграційну кризу. 
  • Прем'єрка Естонії Кая Каллас виступила за посилення санкцій щодо Лукашенка. Вона вважає самопроголошеного президента винним у міграційній кризі.
Автор: Тетяна Кійовська